Einstein ve Hawking'den Daha Yüksek IQ'lu Küçük Kız!

12 yaşında olmasına rağmen muazzam bir IQ'su olan küçük kız ile tanışın.

Sadece 12 yaşında küçük bir kız, Albert Einstein ve Stephen Hawking gibi bilim ve fizik konusunda zirvede bulunan iki ünlü bilim insanından daha zeki olabilir mi? İngiltere'nin Cheshire idari bölgesinde yapılan bir IQ testi sonucuna göre cevap evet!

Hint asıllı olan 12 yaşındaki Rajgauri Pawar, yaşadığı bölgede yapılan standart formatta bir IQ testine katılmış. Ve küçük kızın bu testten aldığı puan tam 162.

Bu sonucun ardaından İngiltere'de bulunan yüksek IQ'lu kişilerin yer aldığı ingiliz Mensa Topluluğu tarafından üyelik teklifi alan küçük kızın Manchester Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarından biri olan babası Dr. Surajkumar Pawar, kızının IQ testinden böylesine bir sonuç alan en genç insan olduğunu da ifade etmekte.

Bir IQ testinde dahilik sınırı 140 puan. Yani dahi sayılmanız için 140 puanın üstünde almanız gerekiyor ve küçük kızın puanı 162. Albert Einstein ve Stephen Hawking'in IQ puanlarının ise 160 olduğu tahmin ediliyor. Tabii şunu unutmamak da lazım ki; IQ'nuzun yüksek olması sizi doğuştan bir dahi yapmıyor. Yani bu küçük kızın Einstein'dan yüksek puan alması, Einstein'ın çözemediği bir soruyu çözebileceği anlamı taşımıyor. IQ puanı, biraz da kişinin sahip olduğu potansiyelin puanı gibi bir şey denilebilir.

Sonuç olarak IQ'nuz 180 de olsa, bilgiye ulaşma konusunda bir varlık gösteremiyorsanız o zaman o puan bir işe yaramıyor.