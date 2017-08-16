EISA Ödülleri: En iyi Telefon S8 Oldu, Huawei 3 Ödül Aldı

Tüketici elektroniği en iyilerine ödüllerin verildiği EISA ödülleri sahiplerine ulaştı. En iyi akıllı telefon ödülünü Galaxy S8 alırken Huawei üç farklı alanda en iyi oldu.

Teknoloji dünyasının merakla beklenen EISA ödülleri dağıtıldı. Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın en iyi telefon seçilmesinin gururunu taşırken Huawei de üç farklı ödül alarak elleri dolu döndü.

Ödüllere karar veren jürinin üyeleri Galaxy S8 ikilisi hakkında "do-it-all" yani her işi yapan cihaz diyerek yorum yaptı. Infinity Display'e övgülerde bulunan jüri aynı zamanda herkesin nefret ettiği Bixby butonunu bile beğendi.

Huawei'nin batı pazarına çıkadığı Honor markasına ait Honor 8 Pro, en iyi tüketici ürünü ödülünü aldı. Bu ödülü almasında şık görüntüsü, sanal gerçeklik desteği ve uzun ömürlü bataryası büyük rol oynadı. En iyi akıllı telefon kamerası ödülüne ise Huawei P10 layık görüldü. Leica markalı çift kamera modülü özellikle portre moduyla jüriden büyük beğeni topladı.

Giyilebilir teknoloji ödüllerine sıra geldiğinde en iyi giyilelibir cihaz ödülüne Huawei Watch 2 layık görüldü. Bu ödülü almasını sağlayan en büyük etken hem spor salonunda hem de ofiste iyi görünebilmesi oldu.