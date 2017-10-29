Ekim Ayında Mutlaka Denemeniz Gereken Android Oyunları!

Akıllı telefonlarımızı hayatımızın her yerinde kullanıyorsak oyun neden oynamayalım? İşte geçen ayın en iyi oyunları.

Ekim ayı neredeyse bitmek üzere ve Android oyunları da her zamanki gibi oldukça hızlı. Yeni yapımlar yoldayken zamanınızı en eğlenceli biçimde geçirmenizi sağlayacak bu oyunları sizin için derledik.

Brave Hand

Heart Shaped Games LLC'den çıkan bu oyun, tek kişilik bir kart oyunu. Solitaire'e bir nebze benzetebileceğimiz oyun bir miktar strateji ve koleksiyonu bir araya getirerek üzerine ekliyor.

Oyun şuan açık betada ve Play Store üzerinden buradan indirilebilir. Oyunun 2017 bitmeden stabil sürümle çıkacağı ise bilinenler arasında.

Master of Plunder

İçinde bir nebze Diablo esintisi olan oyun, hack-n-slash kategorisine giriyor ve bir RPG olarak karşımızda. Bu tür oyunların terapi etkisiyle insanları rahatlattığı biliniyor.

Oyun buradan indirilebilir.

Lunar Battle

Efsanevi oyun üreticisi Atari'den gelen oyun, şehir inşa etme ile uzay savaşı karışımı bir ürün olarka karşımıza çıkıyor. Oyuncuların yolculuk yapmasına, keşfetmesine ve tabiki fethetmesine olanak sağlayan oyun, galaksinin bilinmeyen köşelerini açığa çıkarıyor. Oyunda ilginç şekilde bir de korumanız ve geliştirmeniz gereken, kaynak elde etmeniz gereken bir koloniniz bulunuyor.

Oyunu buradan indirebilirsiniz.

Sheltered

Adıyla bile bir miktar Bethesda'nın Fallout Shelter oyununa benzeyen Sheltered, içerik olarak daha da benziyor. Team 17'nin üretimi oyun, bir üs inşa etme, strateji ve hayatta kalma oyunu. En güzel tarafı diyebileceğimiz şey ise oyunun PC ve konsol versiyonlarının portu olması. Bu sebeple aralarında herhangi bir fark bulunmuyor.

Oyun, facia sonrası bir dünyada 4 aile üyesini korumanızı bekliyor. Aileye destek sağlamak için bazıları güvenli olmayan yerlere gitmek zorunda kalıyor. Oyun indirilmeye açık ancak 4 dolarlık fiyatını cepten çıkarmanız gerekiyor.

Oyunu buradan indirebilirsiniz.

Battlevoid: Sector Siege

Bugbyte'ın yine etkileyici bir RTS oyunu olan Battlevoid: Sector Siege, oldukça kolay oynanabilir ve zevkli bir oyun. Üstten bakışla bir uzay filosu yönettiğiniz oyunu dilerseniz buradan indirebilirsiniz.

Game of Thrones: Conquest

Adı üzerinde, Game of Thrones oyunu. Bir strateji oyunu olan GoT: Conquest'de Westeros'un topraklarında kendi ailenizi meydana getirmeniz gerekiyor. Bunu yaparken aynı dizide olduğu gibi politik hamleler yapmanız da şart.

Oyunu buradan indirebilirsiniz.

DreamWorks Universe of Legends

Bu kez de yne bir film yapımcısının oyunuyla karşı karşıyayız. Kendi evrenlerindeki tüm karakterlerin bir arada olduğu bu oyun, kahramanları toplamanızı, takımınızı kurmanızı ve dünyayı kurtarmanızı istiyor. Basit, değil mi?

Oyunu buradan indirebilirsiniz.