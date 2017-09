Ekim Ayında Playstation Plus Sahiplerine MGS 5 Müjdesi!

Playstation Plus üyelerinin Ekim ayında alacağı oyun hediyeleri ortaya çıktı. Sony'nin resmi olarak açıkladığına göre "Playstation Plus" üyeleri Metal Gear Solid 5: Phantom Pain'e ücretsiz olarak sahip olacak!

Ekim ayına girmemize az kaldı. Bu da demek oluyor ki Playstation Plus üyeleri için bu güzel sonbahar aylarında oynanabilecek bedava oyunlar gelecek. Sony Playstation Plus üyelerine Ekim ayına özel olarak gelecek ücretsiz oyunları duyurdu. Her ay en azından bir güzel oyun veren bu sistemin ise bu ay ki ücretsiz güzelliği Metal Gear Solid 5: Phantom Pain olacağa benziyor.

Metal Gear Solid 5: Phantom Pain çıktığı günden bu yana sadece konsola özel bir oyun olmasına rağmen, oyun severlerden çok olumlu notlar almıştı. Ayrıca uzun soluklu bir oyun olmasıyla da serinin kendi hayranlarını da oldukça sevindiren Phantom Pain'e 3 Ekim'den itibaren Playstation Plus üyeleri tamamen ücretsiz olarak ulaşabilecek. Ayrıca Eylül ayının ücretsiz oyunlarına ulaşmak için de 3 Ekim'e kadar süreniz var. Ekim ayında Playstation Plus üyelerine ücretsiz olarak verilecek oyunların, konsollara göre tam listesi ise şöyle:

Playstation 4 İçin;

Amnesia Collection

Hue

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Sky Force Anniversary

Playstation 3 İçin;

Hustle Kings

Monster Jam Battlegrounds

Sky Force Anniversary

Playstation Vita İçin;

Hue

Sky Force Anniversary

Tüm bu güzel oyunların yanında ayrıca Plus sahipleri Playstation'lara gelecek olan Smite oyununun bir yan oyunu olan "Hand Of The Gods"ın kapalı betasına erişme imkanı bulacaklar. Ekim ayının Plus güzelliklerini ücretsiz olarak kütüphanenize eklemek için 7 Kasım'a kadar süreniz var. Ayrıca Eylül ayının bonus oyunları olan "That's You" ve PSVR oyunu olan "RIGS" oyunlarının da ücretsiz erişim imkanı 7 Kasım'a kadar uzatıldı. Yani bu ay Plus üyeleri sonbahar aylarında ne oynayacağım diye düşünmeyecek gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz?