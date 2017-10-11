Dünyanın İlk ‘Akıllı Polis Bisikleti’: Ekin Bike Patrol

Türk mühendisler tarafından Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen GITEX Fuarı'nda, Dubai Polisi standında sergilenen Ekin Bike Patrol, dünyanın ilk akıllı polis bisikleti olma unvanına sahip.

1998 yılında kurulan ve o zamandan bu güne güvenli şehir teknolojileri alanında faaliyet gösteren Ekin Teknoloji, dünyanın ilk akıllı devriye sistemi olan Ekin Bile Patrol’u Dubai’de sergilemeye başladı. Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen Ekin Teknoloji’nin ürünü Ekin Bike Patrol, şehir denetim sistemlerine çok farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Akıllı bisiklet ile sabit sistemlerin bulunmadığı noktalar denetlenecek ve kent trafiğinin daha güvenli hale gelmesini sağlayacak.

Hareket halindeyken plaka tanıma ve park ihlal tespitleri yapabilen sistemin ana parçası, herhangi bir polis bisikletine de rahatlıkla monte edilebiliyor. Devriye gezdiği süre boyunca görüş alanını sürekli olarak kaydeden sistem, kara listede bulunan araçları plakaları sayesinde tespit edip kontrol merkezine eş zamanlı olarak bilgilendirmede bulunabiliyor. Emniyet güçlerine denetim konusunda büyük kolaylık sağlayan sistemin takibin kısa sürede yapılması sebebiyle, alanındaki diğer teknolojilere nazaran daha sonuç odaklı olduğunu söyleyebiliriz.

‘A Design Awards 2017’, ‘Stevie Awards 2016’ gibi uluslararası platformlarda ödüllere layık görülen Ekin Bike Patrol’la ilgili hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.