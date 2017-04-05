iPhone 8 Modellerinin Fiyatı 3200-3700 Arasında Olacak!

Uluslararası bankaların analistleri, Apple'ın yeni cihazına yönelik fiyat tahminlerini açıklamaya devam ediyor.

Söylenen fiyatlar dolar kuru üzerinden konuşuluğu için güncel dolar değerine göre dönüştürdük. Doların yükselmesi ya da düşmesi durumlarında üzerine vergiler de ekleneceği için iPhone 8, bu zamana kadar ülkemizde satılan en pahalı akıllı telefon olmaya hazırlanıyor.

Öncelikle Apple'ın üzerinde çalışmaya devam ettiği OLED ekranlı cihazı iPhone 8'in 1.000 dolardan (yaklaşık 3700 TL’den) yukarı çıkması bekleniyordu. Ancak İsviçre merkezli uluslararası bir banka olan UBS’in analistlerinden Steven Milunovich ekibiyle beraber, 64GB modelinin ABD'de 850 ila 900 dolar (maks. 3300 TL) fiyatlar arasında satılacağını öngörüyor. Şöyle bir örnekle ülkemizde kur dönüşümü ve vergi uygulamalarıyla benzeri fiyatların son şekline dair fikriniz olabilir: Samsung Galaxy S8 Plus’ın ABD’deki fiyatı 850 dolar civarında ülkemizde ise kur telefonun fiyatı tam 5 bin TL. Başka bir deyişle fiyatlar belirlenirken dolar kurunu çevirmekle kalmamak gerekiyor. Nitekim S8 Plus aldığınız takdirde yaklaşık 1800 TL vergi ödüyorsunuz. Bu minvalde yeni çıkacak iPhone 8 modellerinin ülkemizde 6000 TL barajını aşması muhtemel.

Apple’ın yeni cihazın satışını 1000 dolardan başlatabileceğini de söyleyen Milunovich, Apple'ın her zamanki gibi "yüksek fiyatlı lüks ürün" stratejisini de uygulayabileceğini ön görüyor. Böylece ABD’de ilk defa bir akıllı telefon 4 basamaklı bir değerden fiyatlandırılabilir. Ülkemizde ise 5 basamaklı fiyatlara giden yolu Samsung Galaxy S8 modelleriyle yarıladık.





Son olarak Apple’ın hisseleri, daha yeni telefonu çıkarmadan tavan barajları parçalayarak yükselmeye devam ediyor. AAPL hisseleri an itibariyle 144.77 dolardan işlem görüyor.