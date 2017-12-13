Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Bitcoin Bir Saadet Zinciridir

3. Ankara Marka Festivali’nde açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bitcoin’in alt zeminin olmadığını ve global bir saadet zinciri olduğunu söyledi.

Meclisten ve hükümet kanadından Bitcoin’le ilgili açıklamalar ardı ardına gelmeye devam ediyor. MHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun Bitcoin ve kripto para dünyasıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından bu sefer ülke ekonomisinin en tepe ismi olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci önemli bir açıklamada bulundu.

Bitcoin’le ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunan Zeybekci, “Şu anda yok ama eskiden vardı, saadet zincirlerini hatırlarsınız. Artık çılgınlık noktasına gelen Bitcoin için de aynı şeyi düşünüyorum” dedi.

Bu tarz çılgınca değişkenlikler gösteren şeylerin, dolandırıcılığın bir parçası olduğunu söyleyen Zeybekci, "Bu global bir saadet zinciridir, alt zemini yoktur. Bu, dünyayı sadece bir veya iki her şeyiyle kontrol ettiğiniz, cendere altına aldığınız, gerektiğinde zulmettiğiniz bir para birimine mahkum edemeyeceğinizin çıkışlarıdır bunlar. Onun için bunun çaresi de bulunacak" dedi.

Bu sabah da hatırlarsanız Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Twitter hesabından paylaşımda bulunmuş, Bitcoin’in tarihin en büyük finans balonlarından bir tanesi olan lale çılgınlığına benzetmişti.