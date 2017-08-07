Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaptıkları bir önerinin ardından booking.com tarafından kendilerine bir görüşme talebi geldiğini açıkladı.

Booking.com’un ülkemizde faaliyetlerine yönelik çalışmaları hakkında bazı açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, söz konusu şirketin yetkilileriyle daha önce bir kez görüştüğünü ve kendilerine bir öneride bulunduklarını, booking.com’un da buna karşılık kendileriyle görüşme talebi geldiğini ifade etti.

Booking.com’un Türk turizmi için de önemli bir yere sahip olduğunu belirten Zeybekci, şu ifadeleri kullandı:

"Booking.com'u Türk turizminin pazarlanmasında çok önemli bir enstrüman olarak görüyorum ama haksız rekabet yaratmadan faaliyet göstermeleri ve Türkiye'nin kurallarına tabi olmaları gerekiyor. Bununla ilgili bir formül önerimiz oldu kendilerine. En üst seviyede görüşme talepleri var yakında görüşeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanımız (Numan Kurtulmuş) ile de görüşüyoruz. Önerimiz ekonomik ve ticari anlamda oldu. Kendileriyle çok kısa sürede görüşmek istiyorum."

Rekabet Kurulu, geçtiğimiz Ocak ayında booking.com’a 2 milyon 543 bin 992 TL idari para cezası vermiş, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği avukatlarının açtığı dava sonucu şirketin internet adresi ve oluşturulacak başka bir adres üzerinden Türkiye'deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık etmesiyle ilgili olarak yürüttüğü faaliyetlerin durdurulmasına karar verilmişti.