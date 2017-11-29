Ekonomistlerin uzun zamandır "Balon" olduğu iddiasına rağmen Bitcoin inanılmaz büyümesine devam ediyor. Bitcoin şimdi de 11.000 Dolar'a yükseldi!

Bitcoin yatırımcı tahminlerini alt üst etmeye devam ediyor. 2016 sonundan beri neredeyse sürekli yükselişte olsa da, özellikle de son 2 haftada inanılmaz rakamlara ulaşan Bitcoin, bugün borsada kapanışını 11 bin Dolar üzerinden yaptı. Yatırımcıların tahmini ise, bunun parabolik bir çizgi halinde yükselişte olduğu ve bunun anlamının yükselişinin sonsuza dek olmayacağı yönünde.

Her ne kadar özellikle de 1000 Dolar'dan işlem gördüğü 2016 yılının sonundan beri çok yüksek rakamlara yükselse de, Bitcoin'in bir "balon" olduğu konusundaki iddialar ardı arkasını kesmemişti. Ayrıca bir dönem yeni "saadet zinciri" olarak da anılan kripto para birimleri, gerçekten de geleceğin para birimleri olmaya aday gibi. Yine de Bitcoin dışında bu derece sürekli yükselişte olan başka bir kripto para biriminin olmadığını belirtmek lazım.

"29 Kasım 2016'dan Bitcoin'in 11 bin dolara yükseldiği 29 Kasım 2017'ye kadar, 1 senede Bitcoin'in değerini gösteren grafik."

Açıkçası ortada dolanan tüm iddialara rağmen Bitcoin nereye kadar yükselecek ve ne zaman bir "balon" gibi patlayacak göreceğiz. Sonuç olarak bu seviyelerde sürekli olarak artmasına imkan yok. Ancak eğer Bitcoin yatırımınız varsa, uluslararası yatırımcılar şu an Bitcoin satmanın pek de yatırımsal açıdan güvenli olmayacağı yönünde açıklamalar yapıyorlar. Yine de 2008-2009 yılları arasında Bitcoin alanların yüzü epeyce gülüyor, orası kesin. Siz ne düşünüyorsunuz?