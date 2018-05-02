Ekran Çentiği Trendine Katılan Son Marka, LG Oldu

İster beğenilsin ister beğenilmesin, akıllı telefon çentiğini uzunca bir süre daha görecek gibiyiz. Çentik kervanına katılan son marka ise LG oldu.

Essential Phone ve iPhone X ile hayatımıza girmiş olan ekran çentiği, Huawei, ASUS, Oppo ve Vivo gibi diğer büyük markalar ile telefonlarda kendine yer buldu. Trende katılan son marka ise G7 ThinQ ile LG'den başkası değil. Kuşkusuz, LG'nin çentik devrimi gerçekleşmeden önce ikinci ekran fikri üzerinde durduğu göz önüne alındığında gelişmeler sevindirici. LG'nin bu trende katılmak için ise geçerli bir sebebi vardı: İnsanlar bunu seviyor ve bunu kanıtlayacak rakamlar var.

G7 ThinQ'nun geliştirilmesinin ilk aşamalarında şirket, ABD, İngiltere, İtalya ve Kore genelinde 1.000'den fazla insanla anket yaptı. Bu odak gruplarına, ekran tasarımları ile modellemeler gösterildi ve çentik seçeneğine gelindiğinde, sadece yaklaşık yüzde 30'unun buna hayır dediği, geri kalanının da aldırış etmediği belirlendi. LG'nin Ürün Planlaması Müdürü Shintae Hong, yaptığı açıklamada "Bazı insanlar tasarım için soğuk dedi... Bu tamamen kendi kişisel tercihlerine bağlı." dedi. Hong, çentik tasarımı ile ilgili riskleri kabul etmeye devam edeceklerini belirterek, IPhone X'un ilk günlerde aldığı erken geri dönüşün nasıl değiştiğini hatırlamamızı istiyor.

Apple'ın son açıkladığı kazançları sırasında, Tim Cook, "müşterilerin, Mart ayındaki her hafta boyunca iPhone X'u diğer iPhone modellerinden daha fazla seçtiklerini" belirtti. Açıkçası, çentik telefonları satma yolunda bir engel teşkil etmiyor. Hong, LG'nin anket sonuçlarını çentik tasarımı için ana belirleyici faktör olarak gösterdi. Bir bakıma bu kullanıcılar için kötü bir şey, geçmişte LG denediği tasarımlarda başarılı olamadıysa da biraz farklı bir tasarım görmek güzel olurdu. Bununla birlikte şirket, gelecekte Vivo'nun konsept cihazına benzeyen, gerçekten uçtan uca bir ekrana sahip bir telefon sunmak için çalışıyor.