Ekran Çözünülürlüklerini 2 Katına Çıkartan Yöntem Keşfedildi

Renk değiştiren alt pikseller üzerine yapılan çalışma, evlerimizde kullandığımız LCD TV ve monitörlerin çözünürlüklerini 2 katına çıkartmamızı sağlayan yeni bir teknik ortaya koydu.

Nature Communications dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, bireysel altpiksellerin farklı voltaj değerlerini yazılımlarla ayarlayarak birden fazla renk yansıtmasına izin veren yöntemi açıklıyor.

Şu anda bir LCD ekrandaki pikseller üç alt piksel içeriyorlar. Bunların her biri ise kırmızı, yeşil veya mavi renklerin gösterilmesinden sorumlu ufak ara birimlerdir. Pikseller arasında beyaz bir ışık parlarken farklı renkler gösteriliyor ve hangi altpiksel veya altpiksellerin birleştiği bu teknik sayesinde kontrol edilebiliyor.

Araştırmanın baş yazarı Debashis Chanda, verdiği bir demeçte, "Bu, tek bir piksele dayalı bir renkli ekranın ilk ortaya çıkışı olabilir. Bir piksel, üç alt pikselin gerekli olduğu diğer ekranların aksine; kırmızıdan, yeşile ve maviye ayarlanabilen tek katmandan bahsediyoruz. Bu yöntemle ekran çözünürlüğünde %200'lük bir iyileşme sağlanabilir” şeklinde konuşuyor.

Bu performans artışının temel sebebi eski sistemli televizyonlarda yapılan işin 3’te 1’nin yapılması. Yani tek bir katman üzerinde her bir renk gösterilebilecek ve bu daha temiz ve çok daha net görüntüler izlememizi mümkün kılacak. Sonuçlar televizyonlardan bilgisayar ekranlarına, belki de en önemlisi, sanal gerçeklik gözlüklerine kadar kullanılacak muhteşem bir teknik olarak göze çarpıyor.

Ayrıca araştırmacıların iddialarına göre teknoloji, tamamen yeni donanım gerektirmeden normal LCD cihazlarına yazılım güncellemesiyle dahil edilebilecek.