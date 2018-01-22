Galaxy S9'da Ekran İçi Parmak İzi Tarayıcı Teknolojisi

Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S9 her ne kadar ekran içi parmak izi tarayıcısı bulundurmayacak olsa da, bu teknolojinin alt yapısına sahip olacağı düşünülüyor.

Her ne kadar yeni çıkacak olan Galaxy S9’da ekran içi parmak izi okuyucusu beklenmiyor olsa da, Samsung’un bu modeli, söz konusu özelliğin öncüsü olan bir teknolojiyi kapsayacak olabilir.

Son çıkan haberler Galaxy S9’un, cihazın dokunmatik ekran sensörlerinin, doğrudan ekranın esnek bölgesi üzerine yerleştirilmesini mümkün kılan yeni bir ekran teknolojisine sahip olabileceğini öne sürüyor. Bu teknolojiye ‘Y-OCTA Ekran’ ya da ‘Youm On-Cell Touch AMOLED’ adı veriliyor.

Bildirilen ayrıntılar, bu teknolojinin ana amacının, akıllı telefonun kalınlığını ve ağırlığını indirgemeye yönelik olduğuna işaret etmekle birlikte, aynı zamanda Samsung cihazlarında ekran içi parmak izi okuyucularının nasıl çalışacaklarıyla da ilişkilendirilebilir. Android Community, Galaxy S8 ve Galaxy Note 7’ de dahil olmak üzere akıllı telefonların çıkmadan önce Y-OCTA ekranlara sahip olacakları söylentilerinin çıktığını belirtiyor.

Bu cihazların aynı zamanda ekran içi parmak izi tarayıcıları bulunduracakları, fakat nihai aşamada bu özellik olmadan piyasaya çıkacakları söyleniyor. Söylendiğine göre Samsung, parmak izi sensörlerinin halihazırda mükemmel halde bulunan OLED ekran teknolojisini bozduğunu düşünüyor.

Çin’le rekabet, Samsung’u teknoloji geliştirmeye itebilir

Samsung son zamanlarda amiral gemisi modellerinde ekran içi parmak izi okuyucusu özelliğini getirme noktasında baskı hissediyor olabilir zira Çin’li üretici Vivo, Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı CES’te, ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip Vivo X20 Plus model akıllı telefonunu duyurmuştu. Bu model, fuarda hakkında en çok konuşulan modellerden biri olmuştu. Modelin önümüzdeki Çarşamba günü Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor.