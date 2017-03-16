Ekran Kartlarından Sıkılan Nvidia, Sürücüsüz Tır Üretimine Başlıyor!

Güçlü ekran kartlarıyla bilgisayar tutkunlarının yakından tanıdığı Nvidia, dünyanın en büyük ağır vasıta taşıt üreticilerinden Paccar ile sürücüsüz tırlar üretecek.

Özellikle ekran kartları başta olmak üzere ürettiği güçlü bilgisayar bileşenleriyle teknoloji dünyasının en önemli üreticilerinden biri olan Nvidia, bir süredir sürücüsüz otomobillerle ilgili çalışmalarını sürdürüyordu.

Sürücüsüz otomobillerin geleceğin önemli teknolojileri arasında yer edineceğini düşünen Nvidia, bu alandaki faaliyetlerini genişletmek için orta ve ağır sınıf kamyon üreticisi Paccar ile iş birliğini duyurdu.

Aynı zamanda sürücüsüz otomobiller alanında üstün teknolojileriyle Tesla gibi sektör devi şirketlere de hizmet sunan Nvidia, sürücüsüz tırlar alanında özellikle Uber’in sahibi olduğu Otto şirketiyle büyük bir rekabete girecek.

Nvidia ve Paccar’ın iş birliğini duyurduğu videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: