Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 7'ye ait olduğu iddia edilen ekran paneli, cihazın iPhone X benzeri bir 3D tarayıcı ile gelebileceğini gösteriyor.

2018 yılı ilk çeyrek sonu itibari ile global akıllı telefon pazarının en büyük 4. markası haline gelen Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin, yeni amiral gemisi Mi 7’yi bu ayın sonuna kadar tanıtması bekleniyor.

Xiaomi Mi 7’nin tasarımı şu ana kadar tam olarak ortaya çıkmamış olsa da cihaza özel olarak tasarlanan üçüncü parti aksesuarlar, nasıl bir amiral gemisi ile karşılaşacağımızın ipuçlarını veriyor.

Tuhaf olan şu ki şu ana kadarki hiçbir sızıntıda cihazın önünde ya da arkasında bir parmak izi tarayıcı görünmüyordu. Bu da Xiaomi Mi 7’nin ekrana entegre parmak izi tarayıcı ya da iPhone X gibi 3D yüz tarayıcıya sahip olabileceği anlamına geliyor.

Xiaomi Mi 7’nin ekran paneli olduğu iddia edilen yeni bir görsel, cihazın 3D yüz tarayıcıya sahip olma ihtimalini güçlendiriyor. Zira çentikli çoğu telefonun aksine Mi 7’nin oldukça geniş bir çentiği ve normalden fazla donanım modülü bulunuyor.

Önceki sızıntılardan bildiğimiz kadarı ile Xiaomi Mi 7, Snapdragon 845 işlemciye ve 6GB RAM’e sahip olacak. Cihazın 8GB RAM’li bir versiyonunun satışa çıkması da muhtemel. Ayrıca cihazın 3350mAh bataryası kablosuz şarjı da destekleyecek.