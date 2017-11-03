Ekranıyla Amiral Gemilere Kafa Tutan Telefon: Leagoo S8

Akıllı telefon kullanırken en çok önem verdiğiniz şey ekran kalitesiyse ve uygun fiyatlı bir seçenek arıyorsanız, alternatif telefon üreticilerinin seçeneklerine göz atmanız gerekebilir. Ekran konusunda sektörün öncülerine ders veren Leagoo S8 ile tanışın.

Geçtiğimiz mart ayında satışa sunulan Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus, ana akım üreticilerin çerçevesiz ekranlı akıllı telefon tasarımları içinde bir ilk oldu. Elbette çerçevesiz ekran konusunda ilki Xiaomi başarmıştı ama Galaxy S8 ailesinin ekran kalitesi ve renk doğrulukları ödüle doymadı. Bu başarı üzerine Samsung, iPhone X’un ekranlarını üretti.

Ancak böylesine kaliteli ekranlara ulaşmak, tüketiciler için geçekçi bir sorun ortaya çıkartıyor: Yüksek fiyatlar. Bir telefon almak için yıllarca taksit ödemek zorunda kalıyorlar. İşte bu noktada amiral gemilerin bazı iddialarını alıp kendi cihazlarına uyarlayan alternatif üreticiler ortaya çıkıyor.

Piyasaya yeni sürülen Leagoo S8, ekran çözünürlüğü konusunda yüksek değerlere sahip olmasa da renkleri oldukça gerçekçi bir şekilde gösteriyor:

1 mm’lik ekran çerçevesi ile 2017’nin en gözde akımına destek veriyor. 18:9’luk ekran oranı ve %85’lik ekran-gövde oranına sahip. Dolayısıyla amiral gemiler kadar kapsamlı bir görsel deneyim sunmak için tasarlanmış. Ayrıca metal çerçevesi hem sağlamlık hem de şıklık açısından üst düzey kalite sağlıyor.

170 dolardan satışa sunulan Leagoo S8, yurt dışı kaynaklı alışveriş sitelerinden satın alınabilir. Elbette bu alışveriş, cihazınızın garanti hizmetleri dışında kalmasına neden oluyor. Eğer satın alacaksanız bu dezavantajı göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Leagoo S8 Teknik Özellikleri: