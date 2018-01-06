iPhone X'e Benzeyen Tasarımıyla 'Doogee V' Geliyor

Gün itibarı ile iPhone X'in başlattığı 'tam ekran' furyasını, şık tasarımı ve entegre parmak izi okuyucusuyla birleştiren yeni bir telefon ortaya çıktı: Doogee V!

Teknoloji dünyası 2018 yılı içerisinde Samsung'un duyuracağı iki yeni amiral gemisini beklerken, hiç beklenmedik bir telefon gündeme oturmayı başardı. Günün ilk saatlerinde çeşitli görselleri ve özellikleri sızdırılan telefon, saatler ilerledikçe özellikleri ve fiyatı ile de iyiden iyiye konuşulur oldu.

Telefonun ilk göze çarpan özelliği ekrana entegre edilmiş parmak izi okuyucusu oluyor. Samsung'un da Galaxy S9'da kullanacağına kesin gözüyle bakılan bu özellik, ekranın alt kısmına konumlandırılmış durumda. Dilerseniz telefonun şu ana dek yayınlanan donanım özelliklerine kısaca bir göz atalım.

Doogee V

6.2" - 18:9 Amoled Ekran

Dual Ön Kamera: 16MP

Dual Arka Kamera: 21MP

MTK P40 GPU

Ekrana Entegre Parmak İzi Okuyucu

3.5mm Ses Girişi

USB-C Type Port

6GB Ram - 128GB Sistem Alanı

Gelelim cihazın çıkış tarihine ve fiyatına... Net bir tarih paylaşılmasa da cihazın en geç Nisan sonu veya Mayıs başı gibi piyasaya çıkması bekleniyor. Fiyat olarak da 300 veya 350 dolar bandında olması beklendiği belirtilmiş. Özellikle donanımsal özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çeken telefonun, donanımsal özelliklerinin hakkını verip veremeyeceğini piyasaya çıktığında göreceğiz.