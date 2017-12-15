Ekrana Entegre Parmak İzi Tarayıcılı İlk Telefon Vivo Olacak!

Analist Patrick Moorhead, ekrana entegre parmak izi tarayıcı teknolojisini ilk kullanacak firmanın Vivo olduğunu açıkladı ve prototip cihazın fotoğrafını paylaştı.

Dokunmatik panel ve parmak izi sensör üreticisi olan Synaptics, bu haftanın başında ekrana entegre parmak izi tarayıcı konusunda başarıya ulaştıklarını ve en büyük beşinci akıllı telefon tedarikçisi ile ekrana entegre parmak izi tarayıcı için seri üretim anlaşması yaptıklarını açıklamıştı.

Synaptics’in hangi akıllı telefon üreticisi ile seri üretim anlaşması yaptığı ortaya çıktı: Vivo. Analist Patrick Moorhead, Forbes’ta yer alan yazısında yeni bir Vivo akıllı telefon prototipi ile birlikte ekrana entegre parmak izi tarayıcı teknolojisini de ortaya çıkarmış oldu.

Patrick Moorhead’ın söylediğine göre Vivo’da yer alan ekrana entegre parmak izi tarayıcı, Apple’ın yeni biyometrik güvenliği Face ID’ye göre iki kat daha hızlı. Moorhead yeni parmak izi tarayıcıyı ‘hızlı ve basit’ olarak tanımlıyor. Tabi çalışma prensipleri farklı olduğu için iki tarayıcıyı karşılaştırmak kolay olmayacak.

Parmak izi tarayıcıyı akıllı telefon ekranına entegre etmek özellikle ‘çerçevesiz ekranlı’ akıllı telefonlar ortaya çıktıktan sonra daha da önemli bir konu haline gelmişti. Apple bu sorunu çerçevesiz ekranlı iPhone X’a yüz tanıma teknolojisi getirerek çözmeye çalışsa da, kullanıcılar bir alternatif daha istiyorlar.

Samsung ise güvenlik seçeneklerini arşa çıkarmış durumda. Şirket bu yılın başında tanıttığı Galaxy S8 ile birlikte amiral gemilerinde infinity display tasarım çizgisine geçti ve parmak izi tarayıcıyı cihazın arkasına yerleştirdi. Fakat bu şekilde parmak izi ile kilidi açmak zor olduğu için yüz ve iris tanıma kilit seçeneklerini de kullanıcılara sundu.

Vivo’nun adını daha önce duymamış olsanız da aslında dünyanın en fazla akıllı telefon satan şirketlerinin arasında bulunuyor. Markanın ismini daha önce duymamanızın nedeni ise satışlarının büyük bir çoğunluğunu Asya pazarında gerçekleştiriyor olması. Yine de Vivo’yu hafife almayın, zira şu anda dünyanın en fazla satış yapan ilk 5-6 markasından biri konumunda.