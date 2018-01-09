Ekrana Gömülü Parmak İzi Okuyucusu Yarın Tanıtılıyor!

Ekrana gömülü olarak gelen parmak izi okuyucu, bir süredir büyük firmaların gündemini meşgul ediyordu. Sonunda bir firma bunu başardı ve yarın CES 2018’de bu teknolojiyi telefonuyla birlikte tanıtacak.

Samsung ve Apple dahil dünyanın en büyük telefon üreticileri, ekranın üzerine entegre edilmiş bir parmak izi okuyucu geliştirme konusunda sıkıntılar çekiyorlardı. Hangi firmanın ilk olarak bu teknolojiyi kullanacağını düşünüyorduk ki, hiç de beklemediğimiz bir üretici bunu başardı.

Ekrana gömülü olarak gelen parmak izi okuyucuyu 10 Ocak’ta yani yarın CES 2018 fuarında duyuracak Vivo, bu alanda Samsung, Apple gibi üreticilere önderlik edecek. Bu çok güzel bir haber olsa da, yakın tarihte ulaşabileceğimiz bir teknoloji olmayacak. Vivo, Çinli bir üretici ve telefonlarını genel anlamda Çin pazarında satmayı tercih ediyor. Bu yüzden Vivo’dan görüp batı pazarına bu teknolojiyi sunacak üreticilerin çıkması için biraz daha beklememiz gerekiyor.

Vivo, Çin’de Oppo ve OnePlus gibi şirketlerin de içinde bulunduğu dev BBK Electronics’e bağlı bir marka. Şirketin en ünlü markası OnePlus’a neden bu teknolojiyi sunmadığını şu anda bilmiyoruz, ancak ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olabiliriz.

Vivo’nun ekran üzerine entegre edilmiş parmak izi okuyucusunun teknolojisi ile Synaptics’in birkaç hafta önce yayınladığı yonga aynı. 20:9 en-boy oranı telefonlarda çalışacak yeni parmak izi okuyucu, çerçevesiz üst düzey amiral gemilerinde göreceğimiz bir eklenti olacak. Sensör, AMOLED ekranların altına yerleştirilen küçük bir CMOS aygıtı. Cihazın ekran üzerinden parmak izinizi okuması için parmağın aydınlatılması gerekiyor. AMOLED pikselleri yanarak parmak izinizi sensöre yansıtabiliyor.

Sensör, işlemi yalnızca 0,7 saniyede tamamlayabiliyor. Geleneksel parmak izi okuyucularının 0,2 saniyede işlemi tamamladığı düşünülürse bu teknolojinin biraz daha geliştirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Buna rağmen telefonun ekranına dokunarak açabileceğimiz bir telefon için kabul edilebilir bir süre gibi gözüküyor. Peki, sizce bu yeni teknoloji sorunsuz bir şekilde çalışacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum.