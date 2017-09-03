Ekrana Gömülü Parmak İzi Sensörü 2018'de Telefonlarda Olmalı

IFA 2017'den sonra 2018 yılındaki amiral gemilerinde ekrana gömülü parmak izi sensörünü görmemize kesin gözle bakılıyor.

Ekrana gömülü parmak izi sensörü açısından tüm gözler ilk olarak Note 8 ve iPhone 8'e çevrilmişti. Note 8'in çıkmasına kısa bir süre kala böyle bir şeyin olmayacağını öğrendik çünkü mühendisler bu teknolojiyi yetiştirememişti ve Note 8 ile tanıştık. Şimdi gözler iPhone 8'e çevrilse de Apple tarafından da henüz bir ekrana gömülü parmak izi sensörünü görecek gibi değiliz. Ancak 2018 yılındaki telefonlarda (en azından birkaçında) bu teknolojiyi göreceğiz.

TechRadar'ın IFA 2017'de SVP ve Qualcomm'un IoT iş ortağı Raj Talluri ile yaptıkları görüşmeden sonra gelecek yıl piyasaya çıkacak telefonların, özellikle amiral gemilerinin bu teknolojii kullanmaya hazır olacaklarını öğreniyoruz.

Aslında bu teknolojiyi, yılın başlarında Engadget, MWC Şanghay'da görüntüleyerek bizlere sunmuştu ancak cihaz henüz prototip aşamadaydı ve elbette satışları henüz başlamadı. Hatta henüz üretilip üretilmediğini dahi bilmiyoruz.

Talluri, "Bu yıl için bu teknolojiyi yetiştirmek için elimizden geleni yaptık ancak yetiştiremedik. Yine de iyimser bir bakış açısıyla gelecek yıl için telefon şirketlerinin bu teknolojiyi kullanabileceklerini umuyorum." dedi.

Geliştirme aşamasında Qualcomm, teknolojiyi konseptten üretime aktarırken, üzerinde çalışılması gereken materyallerin parametrelerinin değişmediğini fark etti. Talluri, "Ekrana gömülü parmak izi sensörleri entegre edilirken yine aynı düzeneği kullanacağız ve bir şey değişmeyecek. Ayrıca su geçirmeyecek ve umuyorum ki su altında da çalışacak. Önümüzdeki yıl bir sorun çıkmazsa bunu üretime alacağız." dedi.

Bu durumda gelecek telefonlardan Galaxy S9, LG G7, HTC 12 gibi amiral gemileri bu teknolojiden ilk faydalanmak isteyen üreticiler olacaktır. Ancak olur da Samsung'un S9'unda bu teknolojiyi göremesek bile kesinlikle Note 9'da göreceğimizi düşünüyorum. Ayrıca yine LG'de de G7 olmasa da V40'da görebiliriz.

Peki Apple bir çılgınlık yapıp da 12 Eylül'de tanıtacağı telefonlar ekrana gömülü parmak izleriyle gelecek der misiniz? Ben demezdim, Apple tarafından bizleri 10. yıla yönelik yeni bir iPhone modeli karşılayacak olsa da, şu an için bu teknolojiye ulaşmak imkansıza yakın. Tabi bahsettiğimiz şirket Apple olunca tahminlerin çok da fazla etkisi olmayabiliyor. O yüzden zamanla göreceğiz.