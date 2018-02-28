Ekrana Gömülü Parmak İzi Sensörü Tam Olarak Neye Benziyor?

Snynaptics, 2017’nin sonlarına doğru uzun zamandır üzerine yazıp çizdiğimiz bir teknolojiyi ürettiğini duyurdu. “Ha geldi, ha gelecek” dediğimiz ekrana gömülü parmak izi sensörü, Vivo’nun X20 Plus cihazında ilk kez kullanıldı. Şimdi sıra o cihazı parçalayıp, sensörüne bakmaya geldi.

iPhone X piyasaya sürülmeden önce Apple’dan pek çok sızıntı yapıldı ve tahminler yürütüldü. Bu tahminler zamanla beklentiye dönüştüler ve bir kısmı gerçekleşti. Gerçekleşmeyen şeylerden en önemlisi de ekrana gömülü parmak izi sensörüydü. Apple, tasarımda yaşadığı sıkıntılar dolayasıyla bu özelliği kullanmadı.

İlerleyen aylarda, dizüstü bilgisayarların dokunmatik fare panellerini üreten firma olarak bildiğimiz Synaptics, dünyanın ilk ekrana gömülü parmak izi sensörünü tanıttı. Bu sensörün, 2018’in ikinci yarısından itibaren üretilecek amiral gemisi cihazlarda yaygınlaşacağı söyleniyor. İlk olarak Vivo X20 gövdesinde kendini gösteren teknoloji, YouTube kanalı JerryRigEverything’e konu oldu.

Yayınlanan videoda Vivo X20 paramparça edildi ve içindeki ekrana gömülü sensör sistemi ortaya çıkartıldı:

Video sonrasında ekranı değiştirilen cihaz yeniden kullanılabilir hale getirilirken, sensörün çalışma prensibine ilişkin teorik bilgiler akıllarda biraz daha yer etmiş oldu. Sensörün işlevsel bir şekilde çalışmasını sağlamak için Vivo, ekran camını görüntü paneliyle olabildiğince yakın tutmak için epey emek harcamış. OLED ekranın altında duran sensör, görüntüye engel olmadan çalışabiliyor.

Cihazın kapalı konumda olduğu zamanlarda ekran üzerinde görünen kutucuk, sensörün ta kendisi. Bu dikkat gerektiren renk ayrımının ortaya çıkmasının nedeni ise panelin cama neredeyse yapışacak kadar yakın konumlandırılması.

Böyle bir tasarım, kullanıcıların diğer cihazlara nazaran daha hassas bir ekrana sahip olduklarının göstergesidir. Synaptics’in teknolojisi henüz emekleme çağında ve bir süre daha ufak şirketlerin amiral gemilerinde kendine yer bulacak. Eğer zamanla gelişirse, Samsung ve Apple gibi şirketlerin aynı sistemi kullanmasına kesin gözüyle bakıyoruz.