Ekrana Gömülü Parmak İzi Sensörün Yaşayabileceği 3 Sorun

Synaptics, 2017’nin sonlarında yıl boyunca “ha geldi ha gelecek” dediğimiz ekrana gömülü parmak izi teknolojisini tanıttı. Ardından bu avantajı kullanan ilk cihaz da CES 2018 fuarında karşımıza çıktı. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Fakat bu teknoloji belli başlı sorunlarla baş etmek zorunda.

Geçtiğimiz yıl Mart ayındaki MWC 2017 etkinliğini pas geçen Apple’ın, henüz iPhone X’un adı bile piyasada yokken yıl sonuna doğru parmak izi sensörü için yeni bir yaklaşım sunacağı tartışılıyordu. Ekrana gömülü bir sensörle bir iPhone modeli sunmak için Apple çok çalıştı ancak bu işi ertelemeyi tercih etti.

İşte o andan itibaren söz konusu parmak izi sensörü bizim de gündemimize oturdu ve yakın zamanda bu teknolojiyi göreceğimizi size bildirdik. Dizüstü bilgisayarların gövdesinde, klavyenin hemen altında bulunan dokunmatik fare panelinden tanıdığımız firma Synaptics, çalışmalar için düğmeye bastı ve kısa sürede beklenen haberi verdi.

Ekrana gömülü parmak izi sensörü için, beklenenden bambaşka bir yaklaşımla sahneye çıkan firma tüm sektörden takdir topladı. Aralık ayında ilk defa gördüğümüz bu teknolojinin gelecek amiral gemisi telefonlarda bulunmaması için bir neden yoktu. Bu nedenle CES 2018 fuarında bir beklentimiz daha boşa çıkmadı ve Vivo, ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahil ilk telefonunu tanıttı.

Ancak fuarda incelenen cihaz ve yaşanan ilk deneyimlerle birlikte, teknik açıdan oldukça bariz olan bazı sıkıntılar var. Şimdi o sıkıntıları konuşmanın vakti geldi.

1. Sadece OLED ekranlar:

Ekran teknojileri büyük bir hızla gelişmeye devam ederken, bundan 3 yıl önce sağlam bir araba parasına satın alınan televizyonların OLED ekranları artık cep telefonlarına gelmeye başladı. iPhone X ve Google Pixel 2 XL, OLED ekran panelleriyle gözleri kamaştırıyor. Ancak bu ekranların yapıları gereği organik sorunları oluyor ve özellikle Pixel 2, dünyanın her köşesinden yanma şikayetleri alıyor.

Synaptics’in parmak izi sensörü sadece OLED ekran panellerinde kullanılabiliyor. Çünkü LCD ekranlarda arka plan aydınlatması yapılamadığı için, sensör çalışmıyor. Bir OLED panelin arkasına konumlandırılmış olan, temelde minik bir kamera olan Synaptics sensörü, ekrana dokunduğunuzda üzerine ışık vuran parmağınızı algılıyor. Aslında bakıldığında o kadar da biyometrik bir çözüm olmadığını görüyoruz.

Tek başına bile fazlasıyla sorun yaşatan OLED ekran panelleri muhtemelen parmak izi sensörüne gün geçtikçe uyum sağlayacaklar. Ancak ilk etapta, bu teknolojiye sahip olan amiral gemilerin bolça şikayet alacakları aşikar. Demişti dersiniz.

2. Kozmetik sorun tehdidi

İnsanların çoğu telefonlarını hoyratça kullanır. Muhtemelen bu kişiler arasında değilsiniz, ancak ekranlar son derece hassas yerlerdir. Kırılmaya ve çizilmeye karşı ne kadar korursanız koruyun zamanla oluşan aşınmaların önüne geçmek zordur.

Üzerine sözde kırılmaz cam taktırdığınız bir OLED ekranlı telefondaki koruyucu, zamanla aşınmaya başlayacaktır. Mikro çizikler, zaten mikro boyutlardaki farklılıkları algılamaya programlanmış olan sensörü yanıltabilir. Koruyucuyu değiştirmek çözüm olabilir.

Diğer taraftan parmak izi okuyuculu OLED ekranların, cam filmleri ile birlikte nasıl çalışacağı da belli değil. Çünkü iyi bir malzeme kullanırsanız, sensörle parmağınız arasındaki mesafeyi de arttırmış oluyorsunuz. Bu ışığın yayılmasına, parmak izinizin sensör tarafından net bir şekilde okunmamasına neden olabilir. Ekran kırılmalarında cihazınızı nasıl açacağınız konusuna girmiyorum bile.



3. Güvenlik:

Evet, bir güvenlik teknolojisindeki en büyük sorunlardan birisi de güvenlik. Çünkü temel anlamda bir kameraya bağlı olarak çalışması, tam anlamıyla biyometrik bir çözüm sunmaması gibi şartlar parmak izinizin kolayca taklit edileceği anlamına geliyor. Düşük bir ihtimal olsa da bunu görmezde gelemeyiz.

Güvenlik yazılımına çok iş düştüğü için olası yazılımsal sorunlarda veya ekran kırılması-yanması gibi facialarda cihazınızı sıfırladıktan sonra yeni bir parmak izi tanıtmanızı bekleyecek. Bu işin önüne ek güvenlik tercihleriyle geçilebilir. Peki ya cihazı siz açmıyorsanız?

Synaptics hiç şüphe yok ki büyük bir iş başardı. Ancak henüz çok genç olan bir teknolojiden bahsediyoruz. Muhtemelen bu avantaja sahip olacak Apple ve Samsung’un amiral gemileri sorunlarla gündeme gelecekler.