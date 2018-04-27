Samasung'un son teknolojiyi kullandığı ve sınıfının en iyilerinden biri olma özelliğini taşıyan cihazı Note 9 ile ilgili yayınlanan bir konsept tasarım, akıllı telefon piyasasında yeni bir dönemi açabilir.

Geçtiğimiz aylarda duyurduğu Galaxy S9 ve 9+ ile kullanıcılarına teknolojilerinin son meyvelerini sunan Samsung, istediği başarıyı yakalayamamıştı. Hal böyle olunca tüm kullanıcılar gözlerini Samsung Note 9'a çevirmiş oldu. Bu yılın 3. çeyreğine kadar piyasaya sürülmeyecek olan cihazla ilgili YouTube'a yüklenen bir video, ağızları açık bırakacak kadar güzel görünüyor. Oldukça ince bir çerçevesi olan konsept tasarımda parmak izi ekran içerisine gömülmüş gibi görünüyor.

Tasarıma bakıldığında cihaz ve cam malzemelerden üretiliyor ve ekran çerçeve oranı neredeyse %100 oranında bulunuyor. Oldukça ince bir kalınlığı da olan konsept tasarımda bir 3.5 mm jak girişinin yanı sıra USB Type-C yer alıyor. Ekran kısmı kavisli görünen konsept Note 9 çift arka kameraya sahip olarak karşımıza çıkıyor. Güç ve kilit tuşu telefonun sağ tarafında yer alırken ses tuşları sol tarafta yer alıyor ve ilginç bir şekilde tasarımda Bixby tuşu yer almıyor. Videoya göre cihaz, Siyah, Altın, Gümüş, Kırmızı ve Mavi renk seçenekleriyle sunuluyor.

Samsung'un en güçlü cihazı olması beklenen Note 9, videoya göre, su ve toza dayanıklılığı simgeleyen IP68 sertifikasıyla birlikte gelecek. Ayrıca, 6.3 inçlik QHD+ (2960 x 1440) Süper AMOLED Infinite ekrana sahip olacak. Bunun yanı sıra telefon 6GB RAM'e 128 veya 256 GB'lik de ROM'u içerisinde barındıracak. Elbette Samsung'un yeni cihazı Exynos 9810 ve Snapdragon 845'ten güç alacak.