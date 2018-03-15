Ekranında Biraz Farklılık İsteyenlere Birbirinden Şık WWDC 2018 Duvar Kağıtları

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Apple'ın WWDC için medya davetiyelerini göndermesinin ardından davetiyelerden esinlenen tasarımcılar, etkinliğe özel duvar kağıtları oluşturdu.

Apple, geçtiğimiz salı günü web sitesinden yaptığı açıklama ile bu yılki Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın (WWDC) 4-8 Haziran tarihlerinde San Jose'de düzenleneceğini duyurdu. Apple, WWDC etkinliklerinde çoğunlukla MacOS, iOS ve tvOS yazılımlarının yeni sürümlerini tanıtsa da bazen iPhone SE gibi özel ürünleri de tanıtabilmektedir.
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Apple, tüm etkinliklerinde olduğu gibi medya mensuplarına etkinlik davetiyeleri gönderdi. iDownloadblog grubu ise bu davetiyelerden esinlenerek bazı duvar kağıtları tasarladı ve bu duvar kağıtlarını blog üzerinden takipçileri ile paylaştı. Klasik duvar kağıtlarından sıkıldıysanız iDB’nin paylaştığı bu duvar kağıtları, ilginizi çekebilir.

 

  

  

Kaynak : http://www.idownloadblog.com/2018/03/15/wwdc-2018-wallpapers/
Etiketler: wwdc 18
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