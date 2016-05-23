Genelde hiçbir sözünü sakınmamasıyla adından söz ettiren ünlü YouTuber Danla Bilic, Ekşi Sözlük’e soruları cevaplamak için geldi, ancak o sırada yazarlar Danla’ya soru sormama eylemi gerçekleştirdiler.

Ülkemizin en sık ziyaret edilen sözlüklerinden Ekşi Sözlük, dün akşam ünlü YouTuber Danla Bilic’i ağırladı. Ekşi yönetimi tarafından 2017’de Ekşi’de en çok aranan kişilerden biri olduğu için çağırılan Danla, insanların sorularını cevaplamaya çalışsa da Ekşi sözlük yazarları, Danla Bilic’in konuk olduğu sırada bir başka başlığı üst sıralara taşıdılar.

“Danla Bilic’e soru sormuyoruz kampanyası” ile ortaya çıkan yazarlar, Danla’yla birlikte yönetimi de karşılarına aldılar. Onlara göre senarist, teknik direktör, gazeteci gibi kişilerden sonra, makyaj videoları ve çirkin ifadeleri dışında hiçbir ünü olmayan, sözlük ahalisi tarafından “kalitesiz” bulunan popüler bir ismin buraya getirilmesi saçmalıktan ibaretti.

Bu olay Ekşi’de o kadar ileriye gitti ki, yazarlar Danla’ya soru soran yazarları engelleyeceklerini belirttiler. Bunu yaparak Danla’ya soru sormamayı hedefleyen yazarlar bu protestoyla pek çok kişinin soru sormasını engellemiş olsa da, aynı şekilde yine yüzlerce soru gelmesini engelleyemediler.

Olayın Arkasındaki Sebepler

Yazarlar Danla’ya öfkeliler, çünkü daha önceden kavgalılardı. Danla daha önceden Ekşi Sözlük’de bir fotoğraf paylaşmış ve “Laaaaan sitesine yazmak kolay, ofisine gelsenize yüz yüze kapışalım” diyerek fitili ateşlemişti. Daha sonra kendisine küfreden Ekşi Sözlük yazarlarına “Ekşi’yi takmıyorum” diyerek daha fazla tepki toplayan Danla, ekşicilerle arasında bir nevi soğuk savaş başlatmıştı.

Danla’nın dün gece cevap verdiği sorulardan bazılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sizce bu kavganın haklı olanı kim? Danla’nın Ekşi Sözlük’te bu muameleyi görmesi normal mi?