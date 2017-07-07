Türkiye’nin önde gelen sözlük platformlarından Ekşi Sözlük, profilli, takipçili ve anlık mesajlaşmalı mobil uygulamasını Android ve iOS için yayınladı.

1999 yılında tamamen özgün bir formatta kurulan ve o gün bugündür yayın hayatına devam eden Ekşi Sözlük, yıllardır ülkemizdeki en kapsamlı referans kaynaklarından birisi konumunda. Türkçe içerik üretimi ve bilgi paylaşımı mottosundan uzaklaşmadan ilgi toplamaya devam eden platformun mobil uygulaması, çok uzun zamandır ciddi bir kitle tarafından bekleniyordu.

Ekşi Sözlük'ün açıklamasına göre sözlüğün internet sitesinde yapılabilen bütün temel işlevlerin yanı sıra şu yeni özellikler de kullanıcılara sunuldu:

Anlık mesajlaşma

Profil fotoğrafı ekleme

Facebook entegrasyonu

Takip etme ve takipçi sayılarını görebilme

Yapılan yeniliklerle Ekşi Sözlük’ün gelişmiş bir sosyal medya mecrası olma yolunda ilerlediğini söylemek mümkün. Uygulamayı hemen aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz: