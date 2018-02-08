Milli mesajlaşma uygulaması PttMessenger için ortaya atılan yeni iddialara göre uygulama, açık kaynak kodlu yabancı bir programın klonu.

Kısa süre önce Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın Bakanlar Kurulu sonrasında “yerli WhatsApp” diye tanıttığı mesajlaşma uygulaması PttMessenger için dillendirilen bir iddia, ortalığı karıştıracak gibi duruyor. maniakpesimist kullanıcı adlı Ekşi Sözlük yazarı, PTT Messenger’ın yerli olmadığını, bu uygulamanın açık kaynak kodlu Signal Android teknolojisini kullandığını açıkladı.

Maniakpesimist, bu olayı şöyle ifade ediyor:

“Birileri signal adlı açık kaynak kodlu mesajlaşma uygulamasını almış, adını zebrechat olarak değiştirip birkaç özellik eklemiş(evde sizin de bir iki saatte yapabileceğiniz bir şey). Sonra bu zebrechat karşımıza PttMessenger olarak çıkmış. Zebrechat’i kim yaptı, satın alınıp adı mı değiştirildi, ne oldu bilemiyorum ama uygulama yüzde yüz yerli değil, hatta yüzde yüz yabancı diyebiliriz” dedi.

Uygulamanın üreticisi PTT A.Ş’den henüz resmi bir açıklama gelmedi, ancak PTT’nin web sayfasında yer alan bir ibare maniakpesimist’in yanılabiliyor olma ihtimalini karşımıza çıkarıyor. PTT A.Ş.’nin web sayfasında şu mesaj yer almakta:

“Sitemizde kullanıcıların doğrudan indirebileceği bir uygulama dosyası bulunmamaktadır. PttMessenger’ı yalnızca kurumlar kullanabilir. Çeşitli internet sitelerinden sunulan PttMessenger adlı dosyalar, PTT A.Ş’nin kurumsal anlık mesajlaşma ve haberleşme çözümü olan PttMessenger değildir.”

Bu ifadeye göre, piyasada PttMessenger adı altında sahte programların türediği fark edildiğini görüyoruz. Muhtemelen maniakpesimist, 2-3 saatte birkaç özellik eklenerek ayarlanmış sahte bir uygulamaya denk gelmiş. Bir diğer iddia ise, PttMessenger’ın bu olaylardan sonra linki kaldırıp böyle bir ifade kullanmaya çalışması oldu. PTT A.Ş.’den ilerleyen saatlerde net bir açıklama yapması bekleniyor.