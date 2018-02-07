Ekşi Sözlük’te yayınlanan bir içeriğe göre Apple’ın kullanıcılarına sağladığı iCloud hesaplarının kişisel e-postaları, başka adreslere de gönderiliyor olabilir. Yaşadığı kritik durumun ardından konuya açıklık getiren Ekşi Sözlük yazarının mesajı, Apple’a yönelik sert tepkilere neden oldu.

Apple, kullanıcısına sunduğu her cihazla birlikte bir kullanıcı hesabı açtırıyor. Bu hesap sayesinde Apple’ın sunduğu dijital hizmetlerden faydalanabiliyor ve tüm Apple cihazlarını tek hesapla kontrol edebiliyoruz.

Cihazlarda depoladığımız her türlü kişisel verimiz, Apple’ın sunduğu bulut sisteminde yedekleniyor. Bazı durumlarda mesajlaşmalarımızın ya da fotoğraflarımızın kaybolmaması amacıyla, kendi adreslerimize e-postalar da gönderebiliyoruz. Her ne kadar Apple’ın bulut sistemi bu verileri yedeklese de daha düzenli ve önemli bilgileri, kendi e-posta adreslerimizin gelen kutusunda da saklayabiliyoruz.

Ekşi Sözlük’te bugün en çok tartışılan konulardan birisi de Apple’ın hesaplarıyla bağlantılı olarak sunduğu hizmetlerle ilgiliydi. Sözlük yazarlarından “hepinizinickiyim”, yaşadığı skandal boyutundaki gelişmeleri aktardı.

İddialarına göre kendisi 2015 yılından beri farklı insanların kendi isimleriyle gönderdiği e-postaları alıyordu:

Yazarın ifadelerine göre kişisel iCloud hesabını pek kullanmadığı ve sadece Apple cihazlarını kullanmak amacıyla açık tuttuğu anlaşılıyor. Hatta “notlar@icloud.com” isimli kişisel adresini de neden bu isimle aldığını hatırlamadığını dile getiriyor.

Aynı zamanda Apple’ın 19 Eylül 2012 tarihine kadar iCloud hesabı açan herkese ek olarak sunduğu “me.com” uzantılı adresinde sahibi olduğunu söylüyor. Yani “notlar@me.com” isimli adres, gene aynı sözlük yazarının iCloud hesabına bağlı. Bu adrese gelen her e-posta, onun iCloud hesabına düşüyor.

İlk olarak 30.03.2015 tarihinde B. Ş. isimli birinden e-posta aldığını dile getiren yazar, aynı şekilde 02.02:2016 tarihine kadar 48 farklı e-posta aldığını ve her birinde farklı isim ve soy isim olduğunu fark ediyor. Bu durumu başlarda önemsemese de e-postaların içeriklerini incelemeye başlayınca işin rengi değişiyor.

Yazar, 48 farklı kişiden “notlar@me.com” adresine gelen bu kişisel e-postaların içinde şifrelerden mesajlaşmalara ve fotoğraflara kadar her şeyin olduğunu söylüyor:

Hatta yazar, eline yanlışlıkla ulaşan söz konusu bazı bilgilerin hayati derecede önem taşıdığını dile getiriyor. Bu hesaplardan gelen bilgilerle eğer kötü niyetli birisi olsaydı, söz konusu insanların hayatlarını mahvedebileceğinden yakınıyor.

Skandal, yazarın Apple müşteri hizmetleriyle yaptığı görüşme sonrasında büyüyor. Uzun dakikalar boyunca anlatmaya çalıştığı konuda müşteri temsilcisiyle uzlaşamayan yazar, “me.com” adresinin Apple tarafından dağıtıldığını bilmeyen bir kişiyle konuştuğunu ve çağrı merkezi görevlisinin kendisini bekletmek için vakit istediğini söylüyor. Ardından hattın düştüğünü ve Apple’dan bir daha başka hiçbir yetkilinin kendisini aramadığını dile getiriyor.

Eğer iddialar doğruysa -ki somut kanıtlar var- milyonlarca insanın kişisel bilgileri, başka hesaplara aktarılıyor olabilir:

Apple cihazı kullanan pek çok kullanıcı eğer kişisel bilgilerini saklamak amacıyla benzer yöntemlere başvurduysa, “notlar@icloud.com” gibi pek çok hesaba bu bilgiler gönderilmiş olabilir. Varsayımlar üzerinden konuşmak her zaman doğru değildir, ancak doğal olarak insanlar bu durum üzerine sözlük üzerinden tepki göstermeye başladılar.

Sadece bilgilerinizin isteğiniz dışında ve siz fark etmeden başkalarıyla paylaşıldığını hayal edin. Günümüzde pek çok iddia bulunsa ve bu iddialar sadece Apple’ı ilgilendirmese de, firmanın en kısa zamanda cevap vermesi ve açıklama yapması gerekiyor.