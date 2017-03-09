Ekşi sözlük yazarı misir tanrisi phantaso, sonucu fantastik bir skorla biten Barcelona - PSG maçını müthiş bir tahminle tutturdu.

Dün gece Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ikinci maçında Barcelona ve PSG karşı karşıya geldi. Hatırlayacağınız üzere ilk maç Paris’te 4-0 PSG lehine bitmiş ve Fransız takım, çok ciddi bir avantaj elde etmişti. Bu skora rağmen kimse ‘PSG turu kesin atlar’ diyemiyordu çünkü oynadıkları takım Barcelona’ydı.

Çoğu kimse Barcelona’nın turu atlamak için elinden geleni yapacağını ve 4-0 da olsa maçı uzatmaya götürerek turu geçebileceğini düşünüyordu. Fakat PSG’nin bir gol atması halinde 5-1 bile Barca’ya yetmeyecekti. Ekşi Sözlük yazarı ‘misir tanrisi phantaso’ ise hem PSG’nin gol atacağını hem de Barcelona’nın buna rağmen turu atlayacağını iddia etmişti. Üstelik skor tahminiyle birlikte.

Maçı izleyenler, son 7-8 dakikasına kadar skorun 3-1 devam ettiğini hatırlayacaklar. Daha sonra ise olanlar oldu ve Barca, 3 gol birden bularak maçı kazanan ve turu atlayan takım oldu.

Bu skor, oynayan takımlardan bir tanesi Barca olunca aslında çok da fantastik durmuyor fakat deplasmanda neredeyse darmadağın olmuş bir takımın ikinci maçta karakter gösterip kalesinde golü görmesine rağmen turu geçebilmesi de üzerinde ayrı durulması gereken bir konu.