Ekşi Sözlük yazarları, bir hastanede yaşanan skandal olayla ilgili Ekşi Sözlük'teki entrylerin kaldırılması üzerine Ekşi Sözlük yönetimini protesto etmeye başladı.

Ankara'da bulunan özel bir hastanede bir bebeğin doğumuyla ilgili adeta skandal bir olay yaşanmış, 40 gün boyunca yoğun bakımda kalan bebeğin gözlerinin görmediği aileye söylenmiş ve nöbetçi doktorun gizli çalıştığına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Bu konu, her konunun gündeme geldiği Ekşi Sözlük'te de fazlasıyla konuşulan konular arasına girmişti.

Ancak bu hastanenin konuyla ilgili yayınlanan haberlere erişim yasağı getirmeye çalışmasından sonra Ekşi Sözlük'te bu hastanedeki skandal olayla ilgili paylaşılan birçok entry de silindi. Ekşi Sözlük yazarlarının belirttiğine göre sözlük yöneticileri bu entryleri silerken hiçbir entry hakkında neden silindiğine ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Bu durum üzerine tepki gösteren Ekşi Sözlük yazarları da bir protesto düzenledi.

Ekşi Sözlük yazarlarının düzenlediği ikinci büyük çaplı protesto olan bu olayda, Ekşi Sözlük'ün özgür bir sözlük olmasına rağmen entrylerin sebep belirtilmeden silinmesinin Ekşi Sözlük'e aykırı olduğu ve bu sözlüğü var edenlerin yazarlar olduğu söyleniyor. Konuyla ilgili Ekşi Sözlük'ten henüz bir açıklama gelmiş değil.