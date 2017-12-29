Ekşi Sözlük’te büyük infial uyandıran, gece 01.00 sıralarında gelen "Yaptıklarını biliyoruz. Bizim neler yapacağımızı da izle ve gör." yazılı mesajın Netflix tarafından reklam amaçlı gönderildiği ortaya çıktı.

Gece yatağınızda uyurken birden "Yaptıklarını biliyoruz. Bizim neler yapacağımızı da izle ve gör." yazılı bir mesaj sesiyle uyandığınızı düşünün. Gerçekten de ürkütücü değil mi? Sanki odanın etrafında bir çift göz bütün gece üzerinizdeymiş gibi hisseder insan. Aynen söylediğimiz gibi de oldu ve gece saat 01.00 sularında Ekşi Sözlük yazarlarının ‘gelen kutusu’na düşen bu mesaj, büyük bir paniğe yol açtı. Meğer mesajı atan Netflix’in ta kendisiymiş.

Popüler dizi Black Mirror’un viral reklam çalışması olan mesajın, Ekşi Sözlük’ün kullanıcılarının bilgilerini Netflix’e vermesi üzerine yaşandığı iddia ediliyor. Black Mirror’un The Waldo Moment bölümüne atıkta bulunarak 'iamwaldo' mesajıyla gönderilen mesajın amacı, izleyicilerin diziye olan ilgisini arttırmaktı. Fakat mesaj anlamını çoktan yitirmiş ve Ekşi Sözlük kullanıcıları, bu olay karşısında seslerini iyice yükseltmeye başlamışlardı. Hatta konunun yazarlar tarafından gündemden düşürülmemesi üzerine Ekşi Sözlük, söz konusu başlığa erişimi engelledi -şu an başlığa ulaşılabiliyor-.

Konuyla ilgili Netflix tarafından henüz bir açıklama gelmiş değil. Büyük tepki toplayan Netflix’in bu reklam kampanyasına karşı kullanıcılardan bazılarını üyeliğini iptal edeceğini, bazıları ise savcılığa şikayette bulunacaklarını belirttiler. Fakat seslerin bu kadar yükselmesinin ardından hem Netflix hem de Ekşi Sözlük kanadından resmi açıklamaların geleceğini düşünüyorum.