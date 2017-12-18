Ekşi Sözlük yazarları, En Takip Edilesi Web Sitesi Adayları arasına Webtekno’yu da dahil ettiği, yılın en iyilerinin seçileceği bir anket düzenlediler.

19 yıldır Türkiye’nin en çok ziyaret edilen sosyal mecralarından olan Ekşi Sözlük, yazarlarının bilgi birikimlerini ve beğenilerini ortaya çıkarmak için Altın Fular Medya Ödülleri adı altında bir anket düzenlediler. Anketin amacı ise medya sektöründeki iyi ve kaliteli işleri, sanatçıları, eserleri, değerli şahsiyetleri, projeleri vs. ödüllendirip daha iyi işlerin ortaya çıkması adına herkesi teşvik etmek.

Kategorilerin ve gösterilen adayların tamamen Ekşi Sözlük yazarlarından talepler doğrultusunda oluşturulduğu anket, Ekşi Sözlük yönetiminden bağımsız olarak yazarların kolektif girişimleriyle oluşturulmuş.

Herkese açık olan bu organizasyona şuradaki bağlantıya tıklayarak katılabilir ve istediğiniz oluşuma oy verebilirsiniz. 30 Aralık 2017, saat 20.00’a kadar devam edecek olan organizasyonun sonuçları ise 1 Ocak 2018’de, saat 00.01’de duyurulacaktır.

Bu arada Ekşi sözlük tarafından resmi olarak desteklenmese de her şeyi kolay kolay beğenmeyen, bilinçli Ekşi Sözlük yazarlarının Webtekno’yu aday olarak göstermesi, bizleri ayrıca mutlu etti. Bu vesileyle desteklerinizi de bekliyoruz. :)