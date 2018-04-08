Ekşi Sözlükte Bahsedilen Uçuk Football Manager Olayları

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Football Menager’da yaşanan trajikomik olayları sizler için derledik.

Sports Interactive tarafından geliştirilen, SEGA tarafından yayınlanan bir futbol menajerliği simülasyon oyunu olan Football Manager (FM), Championship Manager isim hakkını kaybettikten sonra yoluna bu isimle devam etti. ABD ve Kanada’da Worldwide Soccer Manager adıyla piyasaya sürülen Football Manager zaman zaman komik olaylara neden olabiliyor.

Öncelikle oyunun mantık açısından her şeyi oldukça başarılı simule ettiğini söyleyebilirim. Ancak buna rağmen bazen ortaya kalecinin farklı mevkide oynamak istemesi veya düşük bütçeyle şampiyon yaptığınız takımın sizinle çalışmak istememesi gibi gülünç durumlar çıkabiliyor. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan Ekşi Sözlükte bahsedilen enteresan olaylara geçelim.

Fenerbahçeye alabilmek için her şeyini verdiği futbolcunun Galatasaray hayranı çıkıp son maçta şampiyonluğu çalması.

6 aylığına İngiltere’ye giden futbolcunun Türkiye’yi beğenmemesi.

Oyunda yaşananların gerçek olması.

Yukarıda örneğini vermiş olduğumuz forvet olmak isteyen kaleci.

Tek oyuncunun takımı ve maçı satması.