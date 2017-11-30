Telefonu karşıdan tutup poz vermek yerine tuttuğu el bombasıyla gösteriş niyetinde olan Alexander Chechik isimli bir adam, bombanın patlamasıyla hayatını kaybetti.

Fotoğraf çekmekten ve bunu paylaşmaktan hoşlanan insanlar için aynı türde fotoğraflar çekmek sıkıcı olabilir, bunu kabul ediyoruz. Bu yüzden farklı olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla kimsenin yapmadığı şeyleri yaparak fotoğraf çeken insanları ve bunun sonucunda başlarına neler geldiğini biliyoruz. Örneğin tren istasyonunda terk edilmiş bir vagonun üzerine çıkıp selfie çekilmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden lise öğrencisi kızlar, hala hafızamızda. Bunun dışında sahilde ya da tatil köylerinde ellerine aldıkları yavru yunusla fotoğraf çekilirken zavallı hayvanın hayatını kaybetmesine neden olan insanları da hatırlıyoruz. Fakat Alexander Chechik isimli bir kişi, sanıyorum ki kimsenin kolay kolay yapmaya yeltenemeyeceği bir olaya kalkıştı ve bedelini maalesef hayatıyla ödedi.

Yabancı basında yer alan haberlere göre Alexander Chechik adındaki 26 yaşındaki genç, elindeki el bombasıyla selfie çekilmek isterken bombanın patlaması sonrası hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamalarda Alexander Chechik’in bombanın pimini çekip fotoğraflar çekerek bunları arkadaşlarına gönderdiği iddia ediliyor. Yetkililer, Chechik’in intihar etmek istemediğine, bombayı fırlatmadığı müddetçe patlamayacağını düşündüğüne inanıyorlar.

Yetkililer, şimdi daha çok arkadaşlarına gösteriş yapmak için böyle bir işe kalkıştığı iddia edilen Chechik’in bu bombayı nereden temin ettiğini araştırıyorlar