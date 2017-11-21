Yeni gerçekleştirilen bir kötü amaçlı yazılım araştırması, akıllı telefonlara sızarak banka bilgilerini çalan BankBot virüsünün yeniden canlandığını ve Türkiye de dahil pek çok ülkede kullanıcıları mağdur ettiğini ortaya çıkardı.

İlk kez bu yılın başlarında ortaya çıkan fakat anlaşılır anlaşılmaz Play Store’dan neredeyse tamamen arındırılan BankBot virüsü yeniden ortaya çıktı. Avast ekibinin ESET ve SfyLabs ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda hazırlanan rapor, binlerce akıllı telefon kullanıcısının yeniden BankBot virüsüne kurban olduğunu ortaya çıkardı.

BankBot virüsü, Play Store’da bulunan uygulamaların içine gömülü vaziyette bulunuyor ve cihazınıza uygulamayı yüklediğinizde bankacılık uygulamalarından bilgilerinizi çalarak sizi ciddi zararlara uğratabiliyor. Virüs ilk kez bu yılın başlarında tespit edilmiş ve virüsü barındıran uygulamalar Play Store’dan kaldırılmıştı.

Fakat görünüşe göre siber saldırganlar uslu durmamakta kararlı. BankBot’un yeni sürümü, Google’ın otomatik algoritmasının tespit edemeyeceği şekilde yeniden tasarlanmış. Bu sayede Karanlık için Flaş, Deniz Flaş Işığı, XDC Temizleyici, Klasik Solitaire ve Örümcek Solitaire gibi uygulamaların içinde Play Store’a yeniden sızdırılmayı başardı.

Avast’ın yayınladığı rapora göre dünya genelinde binlerce mobil bankacılık uygulaması kullanıcısı BankBot’un tuzağına düştü. BankBot mağdurlarının bulunduğu ülkeler arasında ABD, Avustralya, Almanya, Hollanda, Fransa, Polonya, İspanya, Portekiz, TÜRKİYE, Yunanistan, Rusya, Dominik Cumhuriyeti, Singapur ve Filipinler bulunuyor.

Zararlı uygulamalar Play Store’dan tamamen kaldırıldı fakat siber korsanların yeni bir BankBot sürümü ile kullanıcılara saldırmaları ihtimaller dahilinde. Böyle bir tuzağa düşmemek için kullandığınız bankacılık uygulamasının gerçek olduğundan emin olun ve sadece güvenilir uygulama mağazalarından uygulama indirin.

Ayrıca bir uygulamayı indirirken kullanıcı yorumlarına ve yıldız puanına dikkat edin. Milyonlarca kullanıcısı olan bir bankanın 2 yıldızlı bir uygulaması olamayacağını unutmayın. Ayrıca uygulama izinlerini kontrol edin; el feneri uygulamasına kişilere, galeriye ya da mikrofona erişmesi için izin vermeyin.