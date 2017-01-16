El Yapımı Motoruyla Aston Martin DB11, Atasından Bile Görkemli!

Otomobil tutkunlarını heyecanlandıran markalar arasında yer alan Aston Martin DB11, el yapımı motoruyla şaşkınlık yarattı.

Aston Martin DB11, 600 beygir gücüne, ikiz turbo şarjlı 5.2-litrelik 12 silindirli motoruna sahip, üretici şirketin en meşgur araçlarından biri. Bu motor mimarisi sayesinde araç 0'dan 100 kilometreye 3.9 saniyede ulaşabiliyor ve 260 kilometre /saatlik son hıza erişebiliyor. Aston Martin'in adeta bir estetik harikası Grand Touring modu, üstün konforuyla uzun mesafede seyir imkanı sağlıyor.

Ancak iyininde iyisi var: İngiltere'nin Gayden kentindeki Aston Martin fabrikasındaki el yapımı motor, otomobil tutkunlarını büyülüyor. V12 modelinde 1,667 ayrı parça (ve on iki silindir arasında eşsiz 273 parça) bulunuyor. Karşımızdaki şey, dünyanın en karmaşık LEGO setine benziyor. Aston Martin'in yaptığı şeyin hemen hemen her şeyin muazzam derecede güzel olduğu ispatlanırken, bu parça parça sökülmüş el yapımı motorun bir istisna olmadığı fark ediliyor.

DB11, Goodwood Festivali'nde hazır olarak karşımıza çıkacak. Satışa sunulup sunulmayacağı, eğer sunulursa da fiyatının ne olacağı şimdilik bilinmiyor.