El Yazınız Kişiliğiniz Hakkında Neler Söylüyor?

El yazısından kişilik analizi yapılabileceğini düşünen pek çok uzman bulunuyor. Örneğin kaleminizi bastırarak yazı yazıyorsanız bu, hislerinizi çok dolu yaşadığınızı gösteriyor.

Bastırarak yazmak, sağa-sola doğru eğik yazmak, harf boyutlarını büyük-küçük tutmak, harfler arasındaki boşlukları az-çok tutmak vb daha bir çok yazma özelliği, karakteriniz hakkında pek çok bilgiyi içerisinde barındırıyor olabilir. Hatta uzmanlara göre, yazdığınız kısa bir metinden bile sizin hakkınızda 5000 farklı karakter özelliğiniz ortaya konabilir. Bu nedenle günümüzde el yazısı analizlerini, kendileri için en uygun çalışan adaylarını arayan şirketlerden, suçluları arayan güvenlik kuruluşlarına kadar pek çok organizasyon kullanıyor.

Peki el yazınızın hangi özellikleri, sizin hakkınızda neler söylüyor? Gelin göz atalım:

Harf boyutları

Yazısı büyük olanlar; fark edilmeyi ve anlaşılmayı fazlaca istiyor. Ayrıca daha dışa dönük oluyorlar. Yazısı küçük olanlar ise daha içe dönük oluyorlar; buna ek olarak da konsantrasyon ve odaklanma konusunda daha iyiler.

Eğimli yazmak

Sağa eğimli yazanlar duygularını daha ön planda tutuyor, içgüdülerine göre hareket ediyor. Dost canlısı insanlar oluyorlar ve her kararı kalplerinin sesini dinleyerek alıyorlar. Sola eğimli yazanlar, insanlara karşı daha mesafeli oluyorlar. Yani daha içe dönükler ve sessizler. Kendileriyle zaman geçirmeyi daha çok seviyorlar. Eğimsiz yazanlar ise mantıklarıyla hareket eden insanlar oluyor, daha net bir duruşları oluyor; ayrıca son derece de pragmatik oluyorlar.

Bastırarak yazmak

Bastırarak yazan insanlar güçlü duygulara sahipler, her hissi doruklarında yaşıyorlar. Her şeye hızlı tepki veriyorlar, bu yüzden pişman olacakları şeyler yapmaya daha meyilliler. Bastırmadan yazan kişiler ise duygusal olarak kendini yıpratmayan, anı yaşayan ve sürekli hareket halinde olan kişiler oluyorlar.

Harfler arasındaki boşluk

Harflerin arasını daha açık tutan insanlar, kararlarını çok dikkatli alan, planlı programlı ilerleyen, mantığı ön plana koyan insanlar oluyorlar. Harfleri çok bitişik yazan insanlarsa oldukça zeki ve güçlü sezgileri olan insanlar oluyorlar.

İ harfinin noktası

İ harfindeki noktayı küçük bir yuvarlak şeklinde yapan insanlar çocuksu bir ruha sahip eğlenceli kişiler oluyorlar. Kendilerini göstermeye seviyorlar, sanatçı bir kişiliğe sahipler. Nokta şeklinde yapanlar ise dağınıklıktan hoşlanmayan, son derece düzenli, detaylara dikkat eden insanlar oluyorlar.

Satırlar arasındaki boşluk

Satırlar arasında çok az boşluk bırakan insanlar, plan program yapma konusunda zayıf oluyorlar ve zaman yönetiminde başarılı olamıyorlar. Satırlar arasında eşit miktarda boşluk bırakanlar ise neler yapıp yapamayacağının bilincinde olan insanlar oluyorlar.