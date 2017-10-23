170 Bin Euro'ya Satılan 1000 Telefonluk Dev Koleksiyon

Elezığ'da yaşayan Cumali Koruyucu isimli bir koleksiyoncu, yıllar boyu biriktirdiği 1000 telefonluk koleksiyonunu satışa çıkardı.

Elazığ’da cep telefon tamir dükkanı olan Cumali Koruyucu, 2011’den beri uğraşmakta olduğu telefon koleksiyonunu satmaya karar verdi. Toplamda 1000 tane çalışan cep telefonu olan Cumali Koruyucu, böylesine özel bir koleksiyon için 170 bin Euro istiyor.

Online alışveriş mağazası üzerinden satışa sunulan koleksiyonun en büyük özelliği, telefonların eski olmasına rağmen hala çalışır vaziyette olması. Daha çok eski marka telefonların yer aldığı koleksiyona önceleri pek çok teklif gelmiş, ancak bu tekliflerin birçoğu dalga geçmek amaçlı yapılmış.

500 TL’lik komik fiyatların dışında kendisine “350 Bin TL’lik ev teklif eden birisinin çıktığını söyleyen Koruyucu, güvenemediği için satmamaya karar vermiş. 6 yılda şarj aletlerine kadar tamamiyle eksiksiz bir koleksiyon kurmayı başaran telefon meraklısı Koruyucu, bunun için yaklaşık 300 bin TL harcadığını belirtiyor.

Birçok markanın ilk çıkan telefonlarından en garip telefonlarına kadar biriktirmeyi başaran telefon meraklısı adam, telefonlara karşı merakının Fransa’da başladığını belirtiyor. 10 yıl yaşadığı Fransa’da koleksiyonerliğe merak saldığını belirten Koruyucu, 2011 yılında memleketi Elazığ’a geri dönerek telefon ve saat tamiri için bir dükkan açmış. Bu dükkanla uğraşırken de kendisine ait özel bir koleksiyon yaratmaya başlamış.

170 bin Euro’luk koleksiyonun pazarlık payı olduğunu belirten Koruyucu, yıllardır emek verdiği koleksiyonun hakkını verecek bir yatırımcı arıyor.