Elazığ’da Üzerine Yıldırım Düşen Aracın Son Görüntüsü

Elazığ’da seyir halindeki bir aracın üzerine yol kenarında durduğu kısa bir süre içinde yıldırım düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak araçta fiziksel hasar meydana geldi.

Yıldırımlar, özellik sert hava koşulları esnasında ciddi tehlike oluşturabiliyorlar. Özellikle kırsal bölgelerde yıldırım düşmelerine karşı önlem alınmadığı için, elektrik enerjisini iletebilecek her türlü malzeme yıldırımları üzerine çekebiliyor. Bu nedenle elektrik direklerinin ya da cami minarelerinin üzerinde paratonerler bulunur ve olası tehlikeleri engellemek için yıldırımları üzerlerine çekerler. Aynı materyaller, metropollerdeki yüksek binalarda da bulunurlar.

Dün meteoroloji tarafından Elazığ ve çevresine yapılan şiddetli rüzgar ve yağış uyarısı, gerçek oldu ve mevsim geçişi sırasında şehir şiddetli yağmura maruz kaldı. Nurettin Can tarafından kullanılan 23 HC 463 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeydi. Sürücü aracını kısa bir süreliğine yol kenarına çekip indiği sırada aracın üzerine yıldırım düştü.

Aracın yıldırım darbesinden sonraki hali şöyleydi:

Paratonerlere düşen yıldırımlara ne olur?

Paratonerler, tıpkı evlerimizdeki elektrik tesisatında bulıunan topraklama hattı gibidirler. Sadece binlerce voltluk elektrik enerjisini geçirmek üzere tasarlanmışlardır. Topraklamanın mantığı, aşırı miktarda ve kontrol edilemez elektrik enerjisini yerküreye iletmektir. Bu sayede evimizdeki elektronik eşyalar, yüksek akım şiddetlerinden kurtulurlar. Aynı mantığa sahip paratonerler de yaşam alanlarımızı yıldırımlardan korur.