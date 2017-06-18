Elder Scrolls 6 Neden Yakın Bir Zamanda Gelmeyecek?

Bethesda Game Studios'un popüler ve ticari olarak başarılı bir oyun serisi olan Elder Scrolls'un son oyununun henüz gelmemesinin bazı nedenleri var.

Bathesda Game Studios'un gözbebeği olan Elder Scrolls serisi, ilk oyunundan itibaren kendini oyunculara sevdirdi. Çıkmış son oyunu The Elder Scrolls V: Skyrim'in büyük başarısından sonra, Bethesda'nın bir sonraki Elder Scrolls oyununu çıkartacağını kesin olarak biliyoruz fakat bu yeni oyun yakın bir tarihte gelmeyecek ve bunun belli nedenleri bulunuyor.

GameSpot ile yapılan bir röportajda Bethesda'nın pazarlama müdürü Pete Hines, The Elder Scrolls VI'nın çok erken gelmeyeceğini söyledi. Ancak, oyunun kesinlikle olacağına dair güvence de verdi. Geçen yıl Bethesda'nın patronu Todd Howard, stüdyolarının 'çılgınca ve büyük' üç ​​proje üzerinde çalıştığını belirtmişti. Bununla birlikte The Elder Scrolls VI'nın, bu üç oyun arasında olup olmadığını dair herhangi bir ipucu yok.

Pete Hines, diğer taraftan, Bethesda ekibinin en başarılı oyunlarından biri olan Fallout 4 sonrası başka şeyler üzerinde çalışmak ve başka şeyler yapmak istediğini söyledi. Ayrıca birçok oyunu olduğunu, oyun stüdyosunun sadece Elder Scrolls ve Fallout oyunlarının yapımcısı olarak bilinmesini istemediğini belirtti.

Hines, "Dürüstçe söylemek gerekirse, ekibim kariyerleri boyunca sadece Elder Scrolls ve Fallout geliştirmek istemiyor. Üstelik stüdyoda çalışan çok fazla insan var ve bunlardan bazıları gerçekten uzun sürelerdi orada bulunuyor. İster yeni bir oyun olsun, ister eski bir seriden oyun olsun, bir sonraki aşamada üzerinde çalışacakları oyunları kendileri de belirlemek istediler." dedi.

"Ekibe ve ekibin yaptığı tüm şeylere inanıyorum ve herkesin Elder Scrolls VI'yı gerçekten istediğini biliyoruz ancak yapacağımız işleri tutkulu bir şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu da biraz zaman alabiliyor." diye ekledi.

Ayrıca The Elder Scrolls V: Skyrim'in bu yıl Nintendo Switch'e geleceğini de doğrulayan Hines, Skyrim VR'ın de yolda olduğunu belirtti.

Siz de bizler gibi The Elder Scrolls VI'yı bekliyor musunuz? Bakalım Skyrim'in aksine tavuklara yapılan herhangi bir müdahalede başımız derde girecek mi? :)