Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde başarılı bir hafta geçiren Electroneum, dünya çapındaki milyarlarca telefon kullanıcısı için çığır açacak bir adım attı. Platform, kullanıcılar için mobil madenciliği başlatma kararı aldı.

Kriptokrasi günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkeler düşünüldüğünde çoğu insan tarafından yapılması oldukça zor bir işlemdir. Zira, kripto para üretmek için geliştirilen cihazlar hatırı sayılır bir fiyata sahip bulunuyor. Electroneum projesinin temel amacı da bu anlamda büyük önem taşıyor; kriptokrasinin küresel kitlesel olarak benimsenmesini sağlamak. Bunu yapmanın ana mekanizmalarından biri de uzun zamandır beklenen bir işlem olan mobil madencilik.

Electroneum'un mobil madenciliği, akıllı telefonu olan herkesin, madencilik işlemi yaparak her ay birkaç ABD doları değerinde kripto para kazanmasına olanak sağlıyor. Bildiğiniz gibi madencilik işlemi oldukça fazla elektrik tüketimine neden oluyor. Ancak Electroneum'un mobil madenciliği, çok az veri ve elektrik tüketiminin yanı sıra önemli bir teknik bilgiye ihtiyaç duymamasıyla oldukça iyi bir noktada duruyor. Bu arada ayda 'birkaç dolar' çok az görünebilir, ama dünya genelinde milyarlarca insanın en az 2 dolar kazandığı düşünülürse oldukça önemli bir miktar olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan dünya nüfusunun %71'i 10 dolardan daha az bir parayla yaşamını idame ettiriyor.

Bununla birlikte gelişmekte olan ülkelerde akıllı telefon kullanım oranları her geçen yıl büyük bir şekilde artıyor; 2013'ten 2015'e kadar oran %21'den %37'ye yükseldi ve en düşük Gayri safi millî hasılası (GSMH) olan ülkelerde dahi 2017 yılı ölçümlerine göre %25-30 arasında bir akıllı telefon kullanımı bulunuyor. Birçok kişi için internete bağlanmanın ve birçok işlemin yapılmasının ana kaynağı olarak mobil telefonlar görünüyor.

Öte yandan Electroneum, birçok operatör şirketiyle anlaşma yaparak, kullanıcıların kazandığı kripto paralar karşılığında belirli giderlerin karşılanmasını sağladı. Başka bir deyişle kazanılan paralarla kullanıcılar, faturalarını ya da ülkemizde olduğu gibi telsiz kullanım vergileri gibi giderlerini ödeyebilecekler. Bu ortaklıklar sayesinde Electroneum 130 milyon müşteriye direkt olarak erişebilecek.

Electroneum, GSMA üyeliği ve Dünya Mobil Kongresindeki varlığının bir sonucu olarak daha fazla ortaklık için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Yakın zamanda bu çalışmalar sayesinde erişilebilecek insan sayısının 200 milyona çıkacağı söylendi.

Peki Ne Yapmak Gerekiyor?

İlk olarak my.electroneum.com adresine girerek bir hesap oluşturmak hemen akabinde çeşitli güvenlik protokollerini halletmek gerekiyor. ( çift taraflı güvenlik doğrulaması gibi)

Yapacağınız kayıt işlemi bu kadar. Daha sonra "M-cüzdan yönet" ("Manage wallet") sekmesine giderek işlem listesini görüntüleyebilirsiniz.