Electronic Arts, Hisse Fiyatında Yeni Bir Rekora İmza Attı!

Battlefield, FIFA gibi serilerin sahibi Electronic Arts, piyasa değerinde hisse senedi başına 100 dolara ulaşarak önemli bir barajı aştı. Bunun ardında ise şirketin rekor düzeyde gelirleri yatıyor.

Oyun firması denildiğinde akla gelen ilk firmalardan birisi olan Electronic Arts, hisse senedi fiyatında bugün yeni bir kilometre taşını geçti. 1990’dan beri aktif ticaret yapan EA, hisse senedi fiyatında 100 dolar barajını ilk kez aşmayı başardı. Şirket, 2017 mali yılı için rekor net gelir ve işletme nakit akışı raporlarını kamuoyuna açıkladıktan sonra gelen rekora, spor serileri ve Battlefield serisinin büyük etki sağladığı belirtiliyor. EA, FIFA’da 21 milyon oyuncu, Battlefield 1’de ise 19 milyon oyuncuya hizmet veriyor. Bu değer artışı ile EA’nın piyasa değeri 30 milyar dolara yaklaşmış durumda.

Oyun endüstrisinin her geçen gün büyümeye devam ettiği bir dönemde yaşadığımız düşünüldüğünde, EA’nın bu rakamlar ile dünyanın en zengin oyun firmalarından birisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 2017 yılının bu dönemine kadar toplamda 4.845 milyar dolar gelir elde eden EA, 2016 mali yılında 4.396 milyar dolar gelir elde etmişti. EA'nın bu başarısı oyun dünyasının ne denli genişlediğini gözler önüne seriyor.

Battlefield, Madden serileri ve FIFA ile çok iyi satış rakamlarına ulaşan EA, gerek oyun satışlarından gerekse de oyun içi satışlardan yüksek gelirler elde etmeye devam ediyor. Biz de buradan EA’nın bu başarısından dolayı kendilerini tebrik ediyor, Türkiye’de fiyatları biraz daha düşürmelerini temenni ediyoruz.