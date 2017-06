Electronic Arts'ın E3 2017'de Sunduğu Tüm Oyun Videoları!

EA, E3 2017 kapsamında, yeni oyunlarını tanıtım ve oynanış videoları ile görücüye çıkardı.

E3 2017 etkinliği kapsamında yeni oyunlarını sırasıyla tanıtan Electronic Arts, şu an için tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Özellikle FIFA 18'de Christiano Ronaldo ile birlikte çalışan EA, yeni Battlefront ve Need for Speed oyunu ile de oyun dünyasında şu an oldukça fazla konuşuluyor.

Peki, E3 2017'de adeta tanıtım ve oynanış videosu şovu yapan EA, bu kapsamda hangi oyunları tanıttı? İşte Electronic Arts'ın E3 2017 dahilinde yeni oyunları için sunduğu tüm videolar:

New Bioware IP: Anthem

Oyunun çıkış tarihi ile alakalı kesin bir açıklama olmasa da EA, oyunun 2018 mali yılı içinde geleceğini belirtmiş durumda. Bu da bize 2018 Nisan ayı ile 2019 Mart ayı arasında geniş bir tarih skalası sunuyor.

Star Wars: Battlefront 2

Battlefront 2, 17 Kasım'da tüm platformlar için satışa sunulacak.

FIFA 18

Oynanış Videosu:

Senaryo Modu Tanıtım Videosu:

FIFA 18, 29 Eylül'de tüm platformlar için satışa sunulacak.

Need for Speed: Payback

Payback,10 Kasım'da Microsoft Scorpio ve PS4 Pro da dahil olmak üzere tüm platformlara sunulacak.

A Way Out

Tanıtım Videosu:

Oynanış Videosu:

A Way Out, 2018 yılının ilk aylarında piyasaya çıkacak.

NBA Live 18

Tanıtım Videosu:

Hikaye Modu Videosu:

Ağustos ayında ücretsiz demosu ile karşımıza çıkacak oyunun henüz kesin bir çıkış tarihi mevcut olmasa da, muhtemelen Eylül ya da Ekim ayında piyasaya çıkması bekleniyor.

Battlefield 1: In the Name of the Tsar

'In the name of the Tsar' DLC paketi, Eylül ayında sunulacak.

Madden 18

Ön siparişe açılmış olan Madden 18, 25 Ağustos'ta oyun severlere sunulacak.