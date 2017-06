Electronic Arts'ın E3'deki 5 Büyük Duyurusu!

Electronic Arts, E3'de, Star Wars, Need for Speed gibi önemli duyurular yaptı.

Electronic Arts, bu yılın oyuncular için en önemli haftasında bazı oyun tanıtımları ve duyurular yaptı. Bu gösterimlerde çok konuşulan Star Wars Battlefront II'de vardı. Bu gösterim dikkat çekse de çok uzun süren bir çevimiçi maç ve mobil oyun reklamıyla sonlanması herkesi şaşırttı.

Electronic Arts'ın bu konferansı duyuru olarak tatmin etmese de aşağıda anlattığımız beş nokta da Electronic Arts'ın başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

EA, CO-OP Hapishaneden Kaçış Oyununu Tanıttı

EA, Brothers: A Tale of Two Sons'ın üreticisi Hazelight stüdyosundan bir oyun çıkartacak. Bu oyunun adı Way Out olarak belirlenmiş durumda. Bu oyunda co-op oynama şekliyle hapishaneden kaçmaya çalışıyorsunuz.

Mass Effect Üreticileri Yeni Projelerinden Bahsetti

BioWare, Activision'ın Destiny adlı oyunuyla baş etmek için yeni ve gizli bir projenin üzerinde çalışıyor. Bu oyunun da adı Anthem olarak söyleniyor. Aşağıda oyunla ilgili videoya ulaşabilirsiniz.

Star Wars Battlefront II, Darth Maul'ün Yıkıcı Gücüyle Dalga Geçiyor

EA, uzun süredir söylentileri olan açık dünya Star Wars oyunuyla ilgili yorum yapmasa da, Star Wars Battlefront II ile ilgili oldukça fazla video gösterdi. Bu 2015'de çıkan oyunun devamı niteliğinde olan oyun Star Wars: Episode I - The Phantom Menace'a kadar olan tüm karakterleri içerse de kendiniz Darth Maul karakterini seçebilirsiniz.

Madden NFL Oyununa Hikaye Modu Ekleniyor

Madden NFL 18 oyununa Longshot adında bir hikaye modu geliyor. Bu mod Devin Wade üzerinde yoğunlaşıyor. Bu genç adam NFL'de oynama istiyor ve bu adamın babası, Cutter, Moonlight filminindeki Mahershala Ali tarafından canlandırılıyor.

Need For Speed Payback, Fast and Furious Serisine Benzeyecek

Need for Speed serisi zamanla Fast and Furious serisine benziyor. Bu yüzden yeni Need for Speed oyununda aile ortamına ve Fast and Furious tarzı konuşmalara hazır olun.