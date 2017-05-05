Elektrikler, Bu Tasarımla Duvarın İçinden Dışarı Çıkıyor'!

Elektrik kablolarını duvarların içinden geçirdiğimiz uzun yılların ardından, moda değişecek. Kablo yerine duvarların üzerine sürülen mürekkepler, elektrik tesisatınızı karşılayacak.

Evimizde oturduğumuzda bizi odalara bölen, dışarıyla olan bağlantımızı kesen duvarlar her zaman yanımızdalar. Şehirlerimizi duvarlar üzerine kurduğumuz düşünüldüğünde onlara daha iyi davranmamız gerekiyor. Duvarlar yalnızca binaları ayakta tutmaya çalışmaz, bunların dışında içerisinde ev ile ilgili birçok materyal taşır. Örneğin, evin asıl ayakta durmasını sağlayan demirler duvarın içerisinde gizlidir. Bunlar dışında televizyona, bilgisayara gücü veren elektrik de duvarlar arasından geçer.

FastCo Design’da görünen yeni sanat projesi, yeni binalarda bu durumun değişeceğinin haberi olabilir. Elektrik kablolarını yakın bir zamanda duvarların içerisinden geçirmek yerine duvarların dışından geçirmeye başlayabiliriz. İletken mürekkeplerin popülerleşmeye başladığı şu günlerde söz konusu icatla ilgili birçok haber görüyoruz ve bunlardan birisi de aşağıda göreceğiniz üzere, bu mürekkeplerin kablolar yerine kullanılıyor olması.

Bundan sonra, duvarların arasından çıkartacağınız elektriğe ihtiyaç duymadan kablolar yerine mürekkep kullanarak ışıklarınızı yakabileceksiniz. Tabii, duvarların içerisindeki asıl elektrik gücünü değiştirmesi için önümüzde uzun yıllar var ancak tasarım olarak önümüzdeki yılların yeni modası olacakmış gibi duruyor.