Elektriğe Ulaşamayan Çocuklar İçin Güneş Feneri

Güneş enerjisinin kullanımı her geçen gün artıyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması, geleceğimiz için son derece önemli. İzlandalı bir sanatçı olan Olafur Eliasson ise, güneş enerjisi kullanarak çok başarılı bir projeye imza atmış.

Muhtemelen birçoğumuz elektriğin eksikliğini hiç yaşamadık. Doğduğumuz andan itibaren hayatımızın en önemli ve aslında ulaşmakta belki de en az zorluk çektiğimiz şeydi elektrik. Ancak bu durum dünyanın her yerinde ne yazık ki böyle değil. Özellikle yoksul ülkelerin neredeyse her bölgesinde insanlar halen elektriksiz yaşıyorlar.

Bize 'Sene 2018 öyle şey mi olur?!' diyecek kadar uzak gelse de, gerçek bu. İşte bu durumu yaşayan ülkelerdeki çocuklar için son derece ucuz ve içindeki güneş paneli sayesinde gün boyu enerji depolayabilen küçük el fenerleri üretilmiş. Bu panelli fenerler sayesinde gündüz toplanan enerji, akşam olduğunda çocuklar için mükemmel bir ışık kaynağı haline gelecek.

LittleSun ismi ile üretilen fenerin tasarımcısı Olafur Eliasson, Afrika'da, özellikle Etiyopya'da bulunduğu dönemde, ışıksız ve elektriksiz yaşayan insanları gördüğünde aklına bu fikrin geldiğini ve hayata geçirmek için hemen çalışmalara başladığını söylüyor. Eliasson bu projeyi hayata geçirebildiği ve karanlıkta ödevlerini nasıl yapacaklarını ya da karanlık köy yollarında gece yalnız başına yürümek zorunda kalan çocuklara ışık olabildiği için son derece mutlu olduğunu da ekliyor.

Dünya üzerinde, bizim eksikliğini yaşamadığımız ve asla hakkında düşünmeye dahi zahmet etmediğimiz şeylere aç milyonlarca insan var. Umarız böyle projeler daha geniş alanlarda ve daha sık yapılır ki bu sayede 'telefonumun şarjı az, elektrikler de kesildi şimdi iki saat gelmez of' diyen bizler için de bunları hatırlayıp üzerine biraz düşünme fırsatı doğar.