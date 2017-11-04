Elektrik Üretirken Ürün De Yetiştiren Solar Seralar

Yeni teknoloji seralarda elektrik üretimiyle birlikte ürün yetiştirilmesine de olanak sağlayarak, dış enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltıyor.

Elektrik üretimi yapan bir güneş enerjisi serasında yetiştirilen ilk domates ve salatalık mahsulleri geleneksel seralarda yetiştirilenler kadar sağlıklı olarak elde edildiler. Bu da akıllı seraların, hem elektrik üretimi ve hem de ziraat için çift amaçlı olarak kullanılabileceğine dair önemli bir işaret olma özelliği taşıyor.

California Üniversitesi’nde çevre çalışmaları profesörü olan Michael Loik gelişmeyle ilgili olarak “akıllı seraların ürünün büyüme hızını düşürmeden güneş enerjisini toplayabileceklerini gösterdik. Oldukça heyecan vericibir gelişme bu” diyor.

Elektrik üreten güneş enerjisi seraları, geleneksel fotovoltaik sistemlere oranla daha verimli ve daha düşük maliyetlerde elektrik üreten, ‘Wavelength-Selective Photovoltaic Systems (Dalgaboyu Seçiciliğine Sahip Fotovoltaik Sistemler)’ olarak adlandırılan oldukça yeni bir teknoloji kullanıyorlar. Bu seralar, ışığı emen ve enerjiyi elektrik üretiminin yapıldığı dar ölçülerdeki fotovoltaik şeritlere ileten parlak magenta renginde ışıldayan bir boya ile boyanmış şeffaf çatı panelleriyle kaplanırlar. WSPV’ler ışığın bazı mavi ve yeşil dalga boylarını emerken, kalanını serbest bırakırlar. Böylece bitkilerin yetişmesine imkan sağlarlar. WSPV teknolojisi, her ikisi de California Üniversitesi’nde fizik profesörü olan Sue Carter ve Glenn Alers tarafından geliştirilmiş. Aynı zamanda teknolojinin piyasaya taşınması için de 2012 yılında ‘Soliculture’ adlı kuruluşun temelleri atılmış.

Loik’in ekibi kampus içerisinde iki noktada ve Wasonville’de kurulu bulunan magenta cam evlerde yetiştirilen 20 çeşit domates, salatalık, limon, biber, ıhlamur ve fesleğen gibi ürünlerde gerçekleşen fotosentez ve meyve üretimini gözlemlemiş. “Ürünlerin %80’i etkilenmezken, %20’si ise magenta camlar altında daha iyi bir gelişme sağladılar” diyen Prof. Loik, elde edilen domates ve salatalıkların dünya çapında seralarda üretilen ürünler arasında yer aldığını söylüyor.

Seralar elektriği kullanarak ısıyı kontrol eder, havalandırma, ışıklandırma ve diğer gözlem sistemlerine elektrik enerjisi sağlarlar.

İklim değişikliği, bitki psikolojisi, su kaynakları ve sürdürülebilir teknolojiler alanlarında uzmanlık çalışmaları yapan Profesör Loik “Bu teknoloji seraların devre dışı kalmalarını sağlama potansiyeline sahip. Eğer seralarda elektrik de üretilirse, harici bir kaynağa olan ihtiyaç azalır ve böylece seralardaki gaz emilimleri de çok daha düşük oranlara çekilebilir. Kendi kendini götüren seralara doğru aşama kaydediyoruz.”

WSPV teknolojisinde bir panelin maliyeti üretilen her bir Watt enerji için 65 cent civarında. Bu rakam, geleneksel silikon tabanlı fotovoltaik pillerle üretilen enerji maliyetine oranla %40 daha az.