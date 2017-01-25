Çevre kirliliğini engellemek ve trafiği azaltmak adına tasarlanan sürücüsüz ve elektrikli otobüsler deneme için Paris sokaklarında yola çıktı.

Yakın gelecekte hayatımızın büyük bir parçası olması beklenen sürücüsüz araçlar gün geçtikçe yaygınlaşmaya ve küçük adımlarla hayatımıza girmeye devam ediyor. Bu kez sürücüsüz araçlarla ilgili bir gelişme de Paris'ten geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te sürücüsüz otobüsler yollara çıktı. Tamamen elektrikle çalışan ve üzerindeki özel sensörler sayesinde sürücüsüz olarak belli bir güzergahta ilerleyen sürücüsüz otobüsler şimdilik test araçları olduğu için 12 kişilik yolcu kapasitesine sahip ve az sayıda sefere çıkıyor ancak Easymile tarafından üretilen bu sürücüsüz elektrikli otobüslerin yakın zamanda tam anlamıyla trafiğe çıkması bekleniyor.

Paris'teki sürücüsüz otomobilleri tanıtan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: