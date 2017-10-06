Zunum Aero adlı bir teknoloji şirketi 2022'de göklerde olmasını planladığı elektrikli 'hava otobüsleri' için çalışmalara başladı.

Dün yaptığımız 'uçan taksi' haberlerini hatırlıyorsunuzdur. İnsanların ayakları üzerinde başlayan ulaşım, tekerlekle bir çağ atlamış ve bu çağın sonu ancak buhar gücünün keşfiyle aşılmıştı. Son olarak uçmak eylemiyle anılan araçların da iyiden iyiye hayatımıza girmesi yakınken bu sektörü alt üst edecek bir atılım daha geldi. Ya da somut olarak sormak gerekirse 400 dolarlık bir uçuşun 12 kişilik bir 'hava otobüsü' ile 70 dolara yapılması gerçek olabilir mi? Zunum Aero adlı elektrikli uçak yapma çalışmaları yürüten şirketin istediği tam olarak bu.

Hava yolları kuşkusuz günümüzde olduğundan daha fazla geleceğin en önemli aracı. Gün geçtikçe farklı şirketlerin ortaya çıktığı bu sektörde tekelleşme eğilimi de bir hayli fazla. Zunum Aero, bu hava taşımacılığı endüstrisini sarsmak için büyük bir hırs için de çalışmalara başladı ve 12 yolcu taşıyabilen, elektrik motorlu bir 'hava otobüsü' yapmak için kolları sıvadı. (Bu hırs çok da uzun sürmeden Boeing ve JetBlue'dan destek aldı.)

2022 yılında havada olması planlanan proje için ayrıntıları paylaşan Zunum şirketi ilk olarak bir konsept görüntüsü paylaştı.

Ancak aracın, şimdiki teknolojik altyapısı sebebiyle tamamen elektrikli olacak bir pil kapasitesine sahip olması beklenmiyor. Onun yerine jet yakıtı ve pil kombinasyonunu kullanacak melez motorlar planlanıyor.

Ancak araç, teknolojik ilerlemeye de bağlı olarak yakıt deposu küçültülebilir ve gelecekte tamamen elektrikli hale gelebilir. Zunum Aero, Hybrid formda, mini uçağın yaklaşık 550 km (340 mil) hız yapabilmesi ve menzilinin yaklaşık bin 1000 km (700 mil) olması düşünülüyor.

Zunum, bu havada gidecek olan otobüs projesi için ilk olarak banliyö hatlarını gözüne kestiriyor. Büyük havalimanlarından ziyade daha küçük havalimanlarına yolcu taşımayı planlıyor.

Şirketin önünde çok uzun yıllar yok ve hala teknolojik engeller var ama 2022 hedeflerini sonuna kadar götürmeyi de istiyorlar.

Sizce büyük şehirlerin büyük havalimanlarına değil de daha küçük bölgelere giden bir havayolu taşımacılığı, hem de ucuz fiyatlara nasıl olurdu?