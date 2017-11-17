Elektrikli kaykay fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren Inboard Technology, 8 milyon dolarlık fon yardımı alarak, kaykay sektöründe Tesla markası olma yolunda ilerliyor.

Kickstarter’da 500.000$’lık ‘Shark Tanks’ adlı kaykayları satışa çıkaran elektrikli kaykay firması olsaydınız, bu tip bir projenin tekrarı olarak ne yapardınız?

Sorunun cevabı (en azından Inboard Technology için) tekrar piyasaya çıkarak, kaykay sektörünün Tesla’sı olmak için yeni bir fonlandırma girişiminde bulunarak, 8 milyon dolar talep etmek olsa gerek.

2014 yılında Ryan Evans ve Theo Cerboneschi’nin kurduğu firma, Cerboneschi’nin üniversite kampüsü içerisinde elektrikli kaykay üzerinde ulaşım sağlamaya dönük geliştirdiği bir proje ile başlamış iş hayatına.

Pure Action Sports adlı aksiyon sporu araçları üreticisinin eski başkanı Evans, profesyonel su kaykayı (Kite-boarder) sporcusu olan Cerboneschi ile Pure Action’da tanışmış.

Her ikisi de kaykay sporunu seven bu adamlar, sağlam ve yazılım destekli bir elektrikli kaykay yapma fikrini ortaya atarak, Inboard Technology’i kurmuşlar.

Yakında yönetim kuruluna katılacak olan firma ortaklarından Kobie Fuller “Bu kaykay piyasadaki en sağlam, en iyi tasarlanmış, en eğlenceli elektrikli kaykayı olacak” diyor.

“Şehir merkezlerinin gitgide kalabalıklaştığı yönünde veriler mevcut. Araba trafiği iyiden iyiye keşmekeşe döndü. İnsanların seyahat etmelerini sağlayacak farklı ulaşım araçlarına ihtiyaç var” diyor Fuller.

Inboard M-1 adı verilen bu elektrikli kaykayı Movpak, Blink Board ya da Zboard gibi rakiplerinden ayıran şey, gövde üzerinde bütünüyle entegre olunmuş bataryası ve elektronik aksamına sahip oluşu, patent almayı bekleyen sürme esnasında kayış gerektirmeyen tekerlek içi motor sistemi ve bataryaların değiştirilebilir olmasını sağlayan bir tasarım. Bataryaların değiştirilebilir olması, daha uzun mesafeli olarak seyahat edilmesine olanak sağlıyor.

Ve Tesla gibi Inboard Technology’ de hız, menzil ve torku arttırmak için donanım yazılımını güncelliyor. Son yapılan güncelleme ile herhangi bir donanım değişimine gerek kalmadan toplam performansta %40 oranında bir artış sağlanmış.

Sadece yatırımcı değil, aynı zamanda bir müşteri olan Fuller’e göre bu kaykay, yüksek performanslı, oldukça sağlam bir alet.