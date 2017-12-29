Elektrikli Motoru Tesla Gibi Hızlandıran Mucit!

Youtube'da "cangooify" kullanıcı adlı bir mucit, elektrikli motorsikletine yaptığı modifiyelerle, Tesla araçlardaki hızlanma gücünü taklit etmeyi başardı.

Elektrikli araçların yolculuğu Tesla ile başlamasa da, Elon Musk'a ait otomotiv markasının elektrikli araçlara yeni bir anlam kattığı kesin. Özellikle de bir çok elektrikli araçta bulunmayan bir performansa sahip olan bu araçların motorları, 0'dan 100'e 1.9 saniyede ulaşacak seviyelere kadar geldi. Fakat bu hızlanma özelliği ne kadar seviyede taklit edilebilir?

Bunun cevabını Youtube'da "cangooify" kullanıcı adıyla kanalı bulunan bir mucit, yayınladığı son videoyla vermiş oldu. Normalde mobilet tipi ve maksimum hızı saatte 45 kilometre olan elektrikli motorsikletine yaptığı modifiyelerle maksimum hızını saatte 100 km'ye çıkaran mucit, aynı zamanda Tesla araçlarda bulunan o yüksek hızlanma yeteneğini de taklit etmiş oldu.

Yine de mucitin kimliği ve elektrikli motorsikletine bu modifiyeyi nasıl yaptığı tam anlamıyla bilinmiyor. Ancak Gizmodo'ya göre muhtemelen mucit daha büyük batarya ve daha yüksek torklu ve özel yapım bir elektrik motoruyla yapıldığını düşünüyor. Ayrıca Tesla'ya ait tüm patentlerin herkesin kullanımına açık ve herkesin ulaşılabileceği şekilde yayınlandığı düşünülürse, mucitin yaptığı modifiye çok şaşırtıcı değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir elektrikli motorsiklet ister miydiniz?